Andromachī Dīmītropoulou, conosciuta semplicemente come Andromachi o Andromache, è una cantante greca che rappresenterà Cipro all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Ela. Scopriamo qualcosa in più su Andromache!

Chi è Andromache

Andromache è nata e cresciuta a Siegen, in Germania , il 12 ottobre del 1995.

All’età di 10 anni, lei e la sua famiglia si trasferirono a Lechaina, in Grecia, dove ha trascorso la sua adolescenza. Dopo il diploma si è trasferita ad Atene per proseguire i suoi studi all’Università in Filologia germanica. Fin da piccola la musica è sempre stata fondamentale per lei, tanto da spingerla nel 2015 a partecipare al talent show The Voice of Greece, dove è stata eliminata nella seconda serata dal vivo.

Durante questo programma è riuscita a farsi notare e di lì a poco firma un contratto con la Panik Records, un’etichetta discografica greca. Nel 2017 esce il suo primo singolo To feggari. A questo seguiranno altri singoli tra cui Na Soun Psema del 2019, è diventato il grande successo dell’artista su radio e piattaforme di streaming, rafforzando il suo status di pop star. Il 9 marzo 2022 è stato annunciato che l’emittente radiotelevisiva pubblica CyBC ha selezionato Andromache come rappresentante di Cipro all’Eurovision Song Contest 2022.Il suo brano eurovisivo è Ela.

Ela, il brano di Andromache

Il brano eurovisivo è un singolo della cantante greca-tedesca pubblicato l’11 marzo 2022. È il primo brano cipriota a utilizzare la lingua madre dell’isola dall’Eurovision Song Contest del 2013. Il brano parla di un rito di corteggiamento. L’amore del nostro lui o della nostra lei è in grado di liberarci dal dolore. Inoltre, la cantante ha voluto inserire nella musica quel pizzico di Grecia e Mediterraneo, affermando:

Mi sembra così normale perché il suono etnico è ovunque nella mia musica. Mi sento davvero bene a farlo in questo modo perché è una cosa così bella portare qualcosa dal tuo paese a questo concorso. Penso che dovrebbe essere fatto da tutti, davvero. E i colori che usiamo sul palco – quelli rappresentano il Mediterraneo; il mare, Cipro, Grecia.

Vita privata

Non abbiamo notizie relative alla sua vita privata e alla sua vita sentimentale. È molto attiva sui social pubblicando scatti relativi alla sua carriera discografica, insieme ai suoi amici e dei suoi viaggi.

Curiosità

Il nome Andromaca significa letteralmente colui che combatte come un uomo. La cantante crede che grazie a questo nome è riuscita a diventare quello che lei è oggi:

Questo nome mi ha sicuramente reso quello che sono. Combatto per tutto nella mia vita. Non ho problemi a trattare con gli uomini, perché il nome significa ‘colui che combatte gli uomini’. Vengo in pace ovviamente, ma sono un combattente. Davvero, do sempre il massimo per quello che voglio nella vita.