Dopo un periodo di assenza dal mondo della televisione, Arisa è tornata più in forma che mai. Appare sul piccolo schermo come insegnante della scuola di “Amici”, rivela la sua presenza sul palco dell’Ariston e… annuncia un matrimonio.

Ad aspettarla all’altare Andrea Di Carlo, scopriamo chi è il fidanzato della cantante italiana.

Chi è Andrea di Carlo

Di lui non si sa moltissimo, se non che è padre di 3 bambini ed è il suo manager. Quest’ultima informazione potrebbe anche essere poco rilevante se non fosse che la vita sentimentale di Arisa è spesso riconducibile a suoi colleghi. Note infatti le storie con Giuseppe Anastasi e Lorenzo Zambelli.

Di Carlo è proprietario dell’agenzia Adc Mangament che rappresentante di numerosi volti del mondo dello spettacolo italiano tra cui per esempio Federico Fashion Style e Can Yaman. Inoltre è autore del programma Rai “Oggi è un altro giorno” e ha partecipato dietro le quinte alla realizzazione di noti programmi Mediaset.

L’amore a prima vista e il matrimonio

Che Arisa fosse fidanzata si era capito dalle dichiarazioni di Rudy Zerbi che durante le registrazioni del programma di Maria de Filippi non si è trattenuto.

I due innamorati hanno però aspettato prima di sbandierare il loro amore, che si dice essere stato un vero e proprio colpo di fulmine.

E come spesso accade in quest’era in cui si comunica con i social, i due hanno svelato qualche indizio sulle rispettive pagine personali. Prima una donna anonima accompagnata dalla nota “Meraviglioso amore mio” e poi un selfie esplicito. Questo amore custodito con gelosia è nato con il tramontare dell’estate 2020 ed è pronto ad essere coronato il 2 settembre 2021.

Una storia dolce che non fa parlare di sé

Nonostante la grandissima curiosità mostrata dai fan della cantante, Arisa ha deciso di mantenere un profilo basso e non lucrare sulla sua storia d’amore. Sebbene alcune notizie siano state diffuse, come per esempio il doppio anello ricevuto dalla cantante, continuano a mantenere privata la loro storia.

Dei due si trovano pochi scatti insieme e durante le interviste l’artista non sembra esporsi troppo. Preferisce infatti concentrarsi sulla carriera che sembra proseguire a gonfie vele e che vuole coltivare senza lasciare indietro.