Il filler viso è uno dei trattamenti di medicina estetica più richiesti, che offre eccellenti risultati senza la necessità di ricorrere alla chirurgia. Oggi con il nostro chirurgo plastico ed estetico Ivan La Rusca parliamo proprio di filler: ecco cos’è e come funziona.

Per molte persone, il proprio compleanno è la giornata più speciale e magica dell’anno. Per altri, invece, è un giorno che può portare tanta tristezza: perché questo accade? Oggi parliamo di Birthday blues, la depressione pre-compleanno, con la nostra esperta Eleonora.

E per chi è over 50/60, quali sono i trattamenti di medicina estetica più utili? Ascoltiamo i consigli del nostro chirurgo plastico ed estetico Ivan La Rusca, per valorizzare al meglio noi stessi anche con l’avanzare dell’età.