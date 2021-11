Amici, anticipazioni ottava puntata: gara di inediti per i cantanti e due sfide

Sul web, si stanno moltiplicando le indiscrezioni legate alle anticipazioni dell’ottava puntata di Amici, che andrà in onda il prossimo 7 novembre.

Amici, anticipazioni ottava puntata: la registrazione di mercoledì 3 novembre

Nel pomeriggio di mercoledì 3 novembre, si sono tenute le registrazioni dell’ottava puntata della nuova edizione di Amici, che verrà trasmessa su Canale 5 nella giornata di domenica 7 novembre.

La puntata, che ha avuto come ospite il giornalista Roberto Saviano, è cominciata con la distribuzione di un biglietto consegnato agli allievi da Maria De Filippi sul quale ogni giovane talento ha scritto una confessione, tutelato dall’anonimato. In questo contesto, Mattia ha rivelato di avere una cotta per la ballerina professionista e vincitrice della scorsa edizione del talent, Giulia Stabile.

Un altro allievo, invece, ha ammesso di avere una cotta per Elena D’Amario mentre un biglietto è stato indirizzato anche ad Anna Pettinelli.

Amici, anticipazioni ottava puntata: gara di inediti giudicata da Loredana Berté per i cantanti

Per quanto riguarda la puntata, secondo le anticipazioni trapelate dopo la registrazione del talent, si è tenuta una gara di inediti che è stata giudicata da Loredana Berté. L’artista, che si è esibita presentando il suo nuovo singolo, ha ascoltato gli inediti dei ragazzi e ha assegnato dei voti ai cantanti, riassumibili nel seguente modo:

Luigi , 10

, 10 Sissi , 9

, 9 Ale , 8.5

, 8.5 Alex , 8

, 8 Albe , 7.5

, 7.5 Tommaso , 7

, 7 Simone , 6.5

, 6.5 LDA e Rea , 6

, 6 Nicol, 5.

La classifica emersa dalla gara di inediti ha profondamente deluso LDA, soprattutto per un commento di Loredana Bertè che lo avrebbe definito “banale e poco curioso”.

Su LDA, si sono soffermati anche Anna Pettinelli e Rudy Zerbi che hanno analizzato il suo modo di scrivere. Successivamente, Luca si è cimentato in una sfida, chiesta dalla Pettinelli, dalla quale è uscito vincitore. Ale, invece, non ha affrontato alcuna sfida, nonostante avrebbe dovuto in quanto all’ultimo posto della classifica scaturita dall’interpretazione di cover giudicata da Nek.

Amici, anticipazioni ottava puntata: le performance dei ballerini

Per quanto riguarda i ballerini, nell’ottava puntata della nuova edizione di Amici, Christian si è esibito in una coreografia hip hop, mostrata da Sebastian e Andreas. La performance del ragazzo ha spinto Raimondo todaro a riconfermargli la maglia mentre è stata criticata da Alessandra Celentano che ha sottolineato le enormi differenze della coreografia di Christian rispetto a quella mostrata dai professionisti.

Dario ha proposto il Don Chisciotte, seguendo le indicazioni di Alessandra Celentano, e si è poi cimentato in una coreografia di Veronica Peparini, mostrata da Giulia Stabile. Anche nel suo caso, la maglia è stata riconfermata.

Dopo la dimostrazione di Umberto, Mattia ha ballato un paso doble che non è stato apprezzato dalla Celentano ma ha consentito al ragazzo di non rinunciare alla sua maglia.

Serena, invece, si è dovuta esibire in una sfida su richiesta di Alessandra Celentano contro una ballerina di nome Alessiache, tuttavia, è stata sconfitta dall’allieva di Raimondo Todaro. Subito dopo, Serena ha ballato sulle note di Partition di Beyonce, con una coreografia mostrata da Giulia Pauselli. La coreografia ha generato una intensa discussione tra Raimondo Todaro e la Celentano.

Maglia riconfermata, infine, anche per Guido e Carola: il primo si è cimentato con una variazione del Don Chisciotte mentre la seconda ha ballato una coreografia creata e mostrata da Elena D’Amario.

Carola, inoltre, ha anche vinto la prova Tim.