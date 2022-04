Amedeo Goria ha svelato i retroscena sul suo rapporto con la fidanzata Vera Miales, che negli ultimi tempi avrebbe subito una battuta d’arresto.

Amedeo Goria: la confessione su Vera Miales

A quanto pare i rapporti tra Amedeo Goria e Vera Miales non starebbero proseguendo per il meglio e lo stesso ex marito di Maria Teresa Tura ha confessato che, dopo l’esperienza fatta a La Pupa e il Secchione, Vera Miales sarebbe stata “diversa” nei suoi confronti: “L’ho vista quand’è uscita ed ero molto dispiaciuto così come lo era lei”, ha dichiarato Goria, e ancora:

“Il rapporto si è raffreddato francamente dopo l’uscita.

Ci siamo rivisti, mi è spiaciuto che lei abbia un po’ incolpato della sua uscita anche la sua ritrosia all’interno della villa de La Pupa e il Secchione nel trovare quegli slanci che sono promozionali ad andare avanti, le famose dinamiche (…) Lei è rimasta molto fredda, molto dura e mi ha detto che non voleva dar fastidio a me, a Mirko e a Guenda, invece lei doveva buttarsi. Il mio è un amore altruistico, non egoistico”.

Amedeo Goria: il rapporto con Vera Miales

A causa della differenza d’età con Vera Miales, Amedeo Goria ha sempre affermato di volere con lei un rapporto “libero” e ha anche rivelato che, se lei si fosse innamorata di un suo coetaneo, lui non le avrebbe impedito d’interrompere la loro relazione. Come andranno a finire le cose tra i due? In tanti tra i fan della coppia sperano di saperne presto di più.