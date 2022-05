Amedeo Goria è uno dei giornalisti sportivi più popolari di sempre. Lontanto dal mondo dello spettacolo da un po’, è l’ex marito di Maria Teresa Ruta, nonché padre dei suoi due figli. Cosa sappiamo sul suo conto?

Amedeo Goria: chi è?

Classe 1954, Amedeo Goria è nato il 16 febbraio a Torino. Dopo il diploma al liceo classico, si è iscritto alla facoltà di Lettere con indirizzo storico. Nel 1976 diventa giornalista professionista e inizia a muovere i primi passi presso le redazione della Gazzetta del Popolo. In seguito, Amedeo approda a Tuttosport, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Giorno e La Gazzetta del Mezzogiorno.

L’esordio in televisione arriva nel 1987 con il TG 1.

Successivamente, Goria arriva a Rai Sport e poi conduce Ciao Italia, Uno Mattina Estate, le Notti Olimpiche Invernali di Pyongchang, La Domenica Sportiva e Pole Position. Per Rai Sport segue alcune manifestazioni molto importanti, come i Mondiali di calcio alle Olimpiadi di Pechino.

Nel 1998, Goria debutta come attore nel film Annaré di Ninì Grassia. In seguito recita in altre pellicole degne di nota, come: Il conte di Melissa, L’ultimo rigore, Il cielo può attendere, L’allenatore nel pallone 2 e Vita Smeralda.

Amedeo Goria: la vita privata

Amedeo si è sposato con Maria Teresa Ruta nel 1987. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Guendalina nel 1988 e Gianamedeo nel 1992. I due si sono separati nel 1999, arrivando al divorzio nel 2004.

La loro unione matrimoniale, apparsa sempre solida agli occhi del grande pubblico, è finita a causa di alcuni tradimenti di Goria. In un’intervista a La vita in diretta del 2019, il giornalista sportivo ha dichiarato:

“Ho avuto qualche scappatella e lei mi ha sorpreso, quindi per il 75% la fine del matrimonio è colpa mia. Lei non passava sopra a niente, e forse aveva anche ragione… Vabbè dai al 100% è colpa mia. Forse si è presa il bruttarello pensando che non l’avrebbe mai tradita. (…) Se è un capitolo chiuso? Chiedetelo a lei, io sono single. Se sono innamorato di lei? Mi ha dato due figli, mi ha arricchito… Ora la sento poco, vorrei sentirla di più”.

La Ruta e la figlia Guendalina stanno per diventare concorrenti del Grande Fratello Vip 5, per cui non è esclusa un’incursione di Amedeo all’interno della casa più spiata d’Italia.

La denuncia per molestie

Nel 2005 Goria ha vissuto un periodo molto delicato. In seguito a un servizio del programma Le Iene, è stato denunciato per presunte molestie sessuali in cambio di favori professionali. Amedeo si è sempre dichiarato innocente, sostenendo di essere “stato vittima di un raggiro televisivo”. La vicenda è stata poi archiviata dal Tribunale di Vicenza per “non sussistenza del fatto” e Goria ha denunciato per diffamazione i presentatori Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri e l’allora direttore di Italia 1, Luca Tiraboschi. I tre, nel 2010, sono stati rinviati a giudizio dal Tribunale di Roma.