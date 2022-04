Ambra Angiolini ha compiuto 45 anni e ha festeggiato il suo compleanno in compagnia della sua famiglia. Una giornata piena d’amore, con tanti regali e una sorpresa da parte dei figli.

Ambra, compleanno in famiglia: la sorpresa dei figli e i regali

Ambra Angiolini ha festeggiato un compleanno speciale con la sua famiglia e ha voluto condividerlo su Instagram. L’attrice ha compiuto 45 anni e ha trascorso una giornata circondata dall’affetto delle persone care, che l’hanno riempita d’amore. Fiori, regali utili, regali simpatici, messaggi sui social e una bella sorpresa da parte dei figli Jolanda e Leonardo, che le hanno fatto trovare una torta in salotto a mezzanotte.

“Il 4 poi il 5 e tutto l’amore che abita in questi due numeri. Ho 45 anni e ancora una voglia matta di sbagliare. Grazie a chi resta. Siete tutto quello per cui non ho trovato le parole” ha scritto Ambra su Instagram.

Ambra, compleanno in famiglia: frecciata a Massimiliano Allegri?

Le parole di Ambra Angiolini sono state interpretate da molti come una frecciata per Massimiliano Allegri. Questo è il primo compleanno senza di lui, dopo gli ultimi festeggiati insieme, ma Ambra sembra aver ritrovato la serenità, grazie anche all’amore di chi c’è sempre stato, come i suoi figli.

Ambra ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla fine della relazione con l’allenatore della Juventus, ma ha dovuto confermare pubblicamente la rottura quando Striscia la Notizia le ha consegnato il Tapiro per essere stata tradita.