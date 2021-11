Venti giorni dopo la consegna del tapiro d’oro ad Ambra Angiolini, Striscia la Notizia è tornata sul caso della rottura tra la showgirl e Massimiliano Allegri gettando pesanti ombre contro la conduttrice.

Ambra Angiolini contro Striscia la Notizia

Dopo che una bufera si è abbattuta su Striscia la Notizia per via della consegna del tapiro d’oro ad Ambra Angiolini (dovuta alla sua recente rottura da Massimiliano Allegri) il tg satirico di Antonio Ricci ha cercato di sottolineare come la consegna del famoso “premio” fosse avvenuta in un clima assolutamente sereno e, soprattutto, con il consenso della stessa Ambra Angiolini.

Il tg satirico ha inoltre evidenziato con un lungo servizio dedicato come il messaggio della figlia della showgirl, Jolanda Renga, fosse stato probabilmente orchestrato dall’agenzia rappresentativa della Angiolini, la Notoria Lab, per “fini mediatici”. La conduttrice ha deciso di replicare a simili illazioni affermando: “Non ho cercato questa situazione e la visibilità che ne deriva. Ho imparato che si può stare zitti“.

Ambra Angiolini: la rottura da Allegri

Intanto, secondo indiscrezioni, le cose tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non sarebbero finite nel migliore dei modi e l’allenatore ce l’avrebbe con la sua ex perché la riterrebbe responsabile nell’aver messo per prima in circolazione le voci riguardanti la loro rottura.

La vicenda al momento non ha ricevuto né conferme né smentite, e Ambra Angiolini ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Ambra Angiolini: la figlia Jolanda

Quando la showgirl aveva ricevuto il tapiro d’oro di Striscia per via della sua rottura da Allegri, sua figlia Jolanda era scesa in campo con un post sui social dove aveva preso pubblicamente le sue difese. “Cosa c’è di riprovevole o perdente nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso.

E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere”, aveva scritto la ragazza via social.