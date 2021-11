Stando ai rumor in circolazione non sarebbe finita nel migliore dei modi la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, e oggi i due non si rivolgerebbero più la parola.

Ambra Angiolini e Allegri: la rottura

Non è finita nel migliore dei modi la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri e secondo indiscrezioni i due, che sembravano essere più innamorati che mai fino a qualche mese fa, oggi non si rivolgerebbero neanche la parola.

L’allenatore, secondo i rumor, ce l’avrebbe con la showgirl per non aver messo freno alle voci riguardanti il suo presunto tradimento ai suoi danni. Dopo che Ambra Angiolini aveva ricevuto il tapiro d’oro per la sua rottura da Allegri, la figlia Jolanda aveva preso le sue difese sui social spiegando che l’attrice fosse stata tradita “in ogni modo possibile”. Questo dunque ha fatto sì che si spargesse la voce riguardo i presunti tradimenti di Allegri.

Ambra Angiolini: l’addio

L’attrice, d’altro canto, ce l’avrebbe con l’ex compagno che, una volta lasciato, le avrebbe chiesto i soldi dell’affitto della casa che aveva preso a Milano e dove lei si era da poco recata a vivere. Proprio per questa ragione Ambra Angiolini sarebbe alla ricerca di una nuova casa e finora non ha commentato pubblicamente quanto accaduto con Allegri se non affermando:“Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte.

È un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama Giorno Zero perchè quello che segue lo zero è sempre un inizio. E negli inizi non si conosce sconfitta”.

Ambra Angiolini: l’amore per Allegri

Fino a pochi mesi fa la showgirl e conduttrice tv sembrava essere più felice che mai accanto ad Allegri. Lei stessa aveva affermato di aver ammirato il modo in cui l’allenatore era entrato “in punta di piedi” nella sua routine familiare. Non è chiaro cosa (o chi) abbia fatto scoppiare la fine della relazione tra i due.