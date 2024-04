Alice Pavarotti è la figlia che l’indimenticabile Luciano ha avuto dalla seconda moglie Nicoletta Mantovani, colei che gli è stata vicino fino alla morte. Quando suo papà è scomparso non aveva ancora compiuto cinque anni: cosa sappiamo di questa giovane figlia d’arte?

Chi è Alice Pavarotti e cosa fa oggi

Alice Pavarotti è nata il 13 gennaio del 2003 da papà Luciano e da mamma Nicoletta Mantovani. Suo fratello gemello Riccardo è morto subito dopo il parto, mentre lei, che pesava soltanto 1750 grammi, è cresciuta sana e forte. L’amore che ha unito i suoi genitori è stato grande e anche molto chiacchierato.

Quando Pavarotti ha conosciuto Nicoletta era ancora sposato con Adua Veroni, dalla quale aveva avuto tre figlie, e lei non era nient’altro che la sua “impiegata, segretaria e assistente”. I due si sono innamorati follemente, tanto che Luciano ha chiesto il divorzio alla moglie per poi unirsi in matrimonio con la Mantovani.

Il tenore e la sua amata si sono sposati il 13 dicembre del 2003 nel Teatro Comunale di Modena. La sposa indossava un abito bellissimo firmato da Giorgio Armani e la piccola Alice, che aveva soltanto qualche mese, era la damigella d’onore e sfoggiava un vestitino rosa cipria. Nicoletta ha lottato tantissimo per preservare il suo amore dalle malelingue e, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha ammesso che ha cercato di fare il possibile soprattutto per la piccola Alice. Madame Pavarotti ha dichiarato:

Ho sofferto molto. Chi mi ha allungato la mano in quel periodo è stato Fabio Fazio. Ero qui, con Alice, disperata. Un giorno si presentò e disse: ‘Adesso basta’ e mi convinse a parlare. Mi ha aiutato il pensiero di Luciano, ho cominciato a chiedermi cosa avrebbe detto, o fatto, lui. Mi ripetevo quella frase meravigliosa che era il suo mantra: ‘Un bel tacer non fu mai scritto’. Quando ho reagito l’ho fatto per Alice, perché non vedesse più i suoi genitori massacrati mediaticamente

La baby Pavarotti, non a caso, è cresciuta lontano dai riflettori e sono rare le fotografie in cui appare con i suoi genitori.

Alice oggi

Alice è cresciuta, e come tutti i ragazzi della sua età ha un profilo social che aggiorna costantemente. Proprio grazie a Instagram, riusciamo a scoprire qualcosina in più su di lei. La giovane Pavarotti ha una bellissima voce e questo lo sosteneva anche papà Luciano quando lei era solo una bambina. Studia al liceo classico, è una grande appassionata di greco antico e ama la pallavolo. Castana, alta e con i lineamenti del volto identici a quelli del papà, Alice è una ragazza che non ama gli eccessi.

Questo, almeno, è quello che si coglie sbirciando la sua bacheca Instagram. Una bellezza acqua e sapone, nessun makeup eccessivo e un look molto sportivo. La baby Pavarotti è tifosa del Bologna, ama trascorrere il tempo libero con gli amici e ha la passione per i viaggi. Insomma, una diciassettenne con i piedi per terra, che non sente sulle sue spalle il peso di un cognome tanto importante.