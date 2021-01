Alice Paniccia è una delle concorrenti del nuovo programma La Caserma in onda su Rai 2 da mercoledì 27 gennaio 2021, a partire dalle 21.20. Si tratta di uno dei programmi più attesi della nuova stagione televisiva dopo il grande successo ottenuto con Il Collegio che ha incollato alla televisione moltissimi telespettatori.

Chi è Alice Paniccia

Alice Paniccia ha 23 anni e vive a Roma. Nella vita è un’istruttrice di danza e di yoga e ha trasformato la sua passione in un lavoro ed è fidanzata con Marco Battistutta. Alice racconta nel video di presentazione che il suo fidanzato è molto geloso, ma anche lei è molto gelosa di lui. In passato è stata fidanzata diversi anni con un militare ma vuole cancellare lo spiacevole ricordo grazie alla nuova avventura in La Caserma.

La giovane romana ama molto le sfide e ha un carattere esuberante che la aiuta a socializzare più con gli uomini che con le donne. Se messa sotto pressione, tende a non riconoscere l’autorità e a ridere.

Sarà un’avventura che vedrà i concorrenti sottoporsi a sfide militari impegnative riscoprendo il valore del coraggio e dell’amicizia. Inoltre vivranno questo periodo senza cellulare, gli affetti più cari e senza le comodità quotidiane.

“Non sarò un militare tranquillo, ma non sarò nemmeno il peggior militare della storia – racconta Alice Paniccia – Alla fine trovo il giusto compromesso. Con il mondo militare non c’entro molto, ma a me le sfide piacciono moltissimo”.

