Alfonso Signorini provoca Sonia Bruganelli: "non ha avuto tentennamenti" davanti alla proposta di tornare come opinionista al GF Vip.

Sonia Bruganelli ha sempre dichiarato di aver accettato di tornare al GF Vip 7 nel ruolo di opinionista perché Alfonso Signorini ha insistito parecchio. A quanto pare, non è andata così. A raccontare un’altra versione della storia è lo stesso conduttore del reality.

Alfonso Signorini provoca Sonia Bruganelli

Lunedì 19 settembre 2022 andrà in onda la prima puntata del GF Vip 7. Rispetto all’anno scorso, tra le opinioniste c’è una new entry, ovvero Orietta Berti. La cantante va a sostituire Adriana Volpe, che è stata fatta fuori senza troppi scrupoli. Al contrario, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto a Sonia Bruganelli di rimanere al suo fianco. La moglie di Paolo Bonolis, che dopo l’avventura dello scorso anno aveva dichiarato più volte di non voler tornare a fare l’opinionista, ha accettato perché, a suo dire, il conduttore ha insistito parecchio.

A quanto pare, non è andata esattamente così.

La versione di Alfonso Signorini

Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Signorini ha dichiarato:

“Quando glielo ho chiesto non ha avuto tentennamenti. Mi aspettavo che accettasse, non mi ha mai detto di non volerlo fare”.

Stando alla versione di Alfonso, Sonia “non ha avuto tentennamenti“.

Ergo: non c’è stato nessun corteggiamento serrato. Le cose, a questo punto, sono due: la Bruganelli è una visionaria oppure il conduttore del GF Vip ha voluto provocare la sua opinionista dalle uova d’oro.

Le dichiarazioni di Sonia sul GF Vip

Dopo l’esperienza dello scorso anno al GF Vip, Sonia aveva così motivato la sua decisione di non tornare a vestire i panni di opinionista: