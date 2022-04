Alex Belli ha rotto il silenzio in merito alla rottura avvenuta tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nei giorni scorsi e ha rivelato che la principessa etiope al momento dei fatti si trovasse da lui.

Alex Belli: l’addio tra Lulù e Bortuzzo

Alex Belli è stato senza dubbio uno dei protagonisti del GF Vip 6 insieme a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié e per la prima volta ha rotto il silenzio in merito alla rottura che ha visto protagonisti i due nelle scorse ore. Belli ha confessato che Lulù aveva avuto una discussione sul fidanzato e ha anche svelato anche alcuni retroscena sull’addio:

“Quando si sono lasciati lei era da me. Quando lui ha dato la notizia lei era da me in studio a fare le fotografie.

Si sono lasciati perché c’erano dei problemi, ma non di questi giorni, vengono da lontano. Ho sentito anche Franco Bortuzzo. Il GF Vip è bello perché è una bolla, una realtà parallela. La prova del nove però è la realtà fuori dal programma. Porti la tua storia fuori, se funziona bene, se non funziona amen”, ha fatto sapere, e ancora:

“Il problema loro è molto più sedimentato. Franco li ha lasciati vivere, perché vivevano nella stessa casa.

Le cause di questa rottura? C’erano delle incongruenze tra Lulù e Manuel. Dico incongruenze di vita cose anche del passato. Quando uno esce si incontrano gli stili di vita ed è il quel momento che c’è una vera prova (…) Comunque Lulù era sul set con me e stava discutendo con Manuel. Ma io non c’entro nulla. Diciamo che è successo tutto mentre stavo facendo le foto alle sorelle. Voglio dire che non c’entra nulla la festa di compleanno di Delia, Lulù e Manuel stavano litigando già il pomeriggio”.

L’addio di Manuel a Lulù

Manuel Bortuzzo ha annunciato il suo addio a Lulù con una nota Ansa e a seguire la principessa etiope – che ha confermato la notizia – ha gettato pesanti ombre sulla famiglia del nuotatore che, secondo lei, avrebbe avuto un ruolo nel loro addio.