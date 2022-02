Dopo la sua ultima apparizione al Grande Fratello Vip Alex Belli ha parlato a Casa Chi della lettera che Soleil Sorge gli avrebbe inviato grazie alla complicità di Giacomo Urtis.

Alex Belli: la lettera di Soleil

Nelle scorse ore a Casa Chi Alex Belli ha voluto parlare approfonditamente della lunga lettera che Soleil Sorge gli ha fatto arrivare grazie all’amico Giacomo Urtis e che, a quanto pare, sarebbe divisa in “tre atti”.

Nella lettera l’influencer ha voluto parlare dell’amicizia che la legherebbe a Belli ma anche del sentimento d’amore che sarbebe sbocciato da parte sua:

“Ho apprezzato molto la lettera di Sole, io l’avevo già con me, aspettavo che la rendesse pubblica lei. Me l’ha fatta arrivare tramite il postino Giacomo Urtis. In realtà è molto più lunga di quello che avete visto. Adesso ve la mostro molto velocemente, perché ce l’ho sempre con me dietro.

Questa lettera è di una bellezza incredibile, è divisa in tre atti. Come vedete è molto più lunga di quanto poteva essere raccontata dal punto di vista televisivo. Come ho detto è divisa in tre atti ed è bellissima perché descrive il primo che è la conoscenza, il secondo l’amicizia e il terzo il nostro amore. Quando l’ho ricevuta mi sono emozionato, mi ha confermato il grande spessore che lei ha nello scrivere ed è quello che mi tiene legato a lei, oltre ad altre cose ovviamente”, ha dichiarato Alex Belli in merito alla lettera.

L’addio a Delia Duran

Nel frattempo sembra che i rapporti tra l’attore e Delia Duran si siano definitivamente incrinati: lo stesso Belli ha affermato di essere pronto a separarsi definitivamente dalla modella che, a suo avviso, non avrebbe compreso la natura dei suoi sentimenti per Soleil. “Ormai tra noi si è tutto freddato”, ha affermato Belli.

Alex Belli e Soleil

Anche tra Alex Belli e Soleil le cose non sembrano procedere nel migliore dei modi nonostante i due abbiano avuto più di un’occasione per chiarirsi. Nella casa del GF Vip l’influencer ha dato segno di essere stufa di quanto sta accadento tra Belli e la Duran e non è chiaro se, dopo l’esperienza al GF Vip, tra i tre ci saranno nuovi sviluppi.