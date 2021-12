In un video creato da alcuni utenti sul web si vede Alex Belli duettare con i Maneskin. Il filmato ha fatto il giro dei social scatenando l’ilarità dei fan.

Alex Belli duetta con i Maneskin

In un divertente montaggio rapidamente diventato virale sui social si vede l’ex concorrente del GF Vip, Alex Belli, mentre è intento a duettare con la band romana dei Maneskin.

Il video è rapidamente diventato virale sui social dove in tanti, tra i fan, l’hanno trovato esilarante. “L’espressione di Aldo mi fa morire. È sconvolto. Quest’uomo non riesce a nascondere nulla, ha il viso che parla per lui“, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Nuova suoneria, non riesco a smettere di ridere”.

Alex Belli: la squalifica

Nelle ultime ore Alex Belli è stato costretto a lasciare la casa del GF Vip perché ha infranto il regolamento dopo aver abbracciato sua moglie Delia Duran, apparentemente decisa a lasciarlo.

I due sono stati avvistati alla stazione Termini di Roma e, secondo indiscrezioni, avrebbero avuto una furibonda lite durante il viaggio in treno. Delia ha anche ammesso di esser rimasta delusa dal comportamento avuto da suo marito con Soleil Sorge nella casa del GF Vip. “Non mi hai dimostrato che l’amore vince su tutto. Mi spiace sia caduto in questa trappola e sia caduta anche quella str**za, grande manipolatrice.

Mi merito un uomo che mi valorizza e porta rispetto. Tu non mi meriti. Ok, vieni via con me. Dimostralo. Quante volte hai provato ad aprire la Porta Rossa e sei rimasto?”, ha dichiarato Delia al marito una volta entrata nel reality show.

Alex Belli e Soleil

Anche Soleil è rimasta visibilmente delusa dal comportamento di Alex Belli e infatti, nella casa del GF Vip, è scoppiata a piangere difronte agli altri concorrenti. Carmen Russo ha provato a consolarla e a spiegarle la sua opinione su Belli.