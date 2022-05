All’ultima puntata del serale di Amici 2022 trasmessa da Canale 5 lo scorso 15 maggio, il cantante Alex, uno dei super finalisti, ha presentato in anteprima assoluta il suo nuovo singolo, intitolato Non siamo soli. Qui sotto trovate tutte le informazioni sul pezzo.

La canzone uscirà alla mezzanotte del 16 maggio e, nel frattempo, la potete ascoltare cliccando qui.

Il testo di Non siamo soli di Alex di Amici

Dimmi che

siamo già lontani

da ciò che ci ha difesi

ma non da quello che ci ha unito

non siamo soli, soli

non siamo soli, soli

di fronte alla grandezza

di questa vita stessa

Dimmi che

il mondo è per due persone

che posso far cadere

nel cuore tutte le cose

dimmi che non esiste il sole

ma è uno specchio che riflette

quel che vede

non siamo soli, soli

non siamo soli, soli

di fronte alla bellezza

a volte di somiglia

dimmi che

il mondo è per due persone

che posso far cadere

nel cuore tutte le cose

dimmi che non esiste il sole

ma è uno specchio che riflette

quel che vede

Il significato di Non siamo soli di Alex

La canzone è una ballad intensa che racconta di come nonostante potremmo pensare il contrario c’è sempre qualcuno al nostro fianco anche nei momenti difficili. Come suggerisce il titolo, per l’appunto, “non siamo soli”.