Alessandro Haber è stato un attore amato dal pubblico e dalla critica. Scopriamo il suo percorso nel mondo della recitazione dagli esordi ai grandi successi riconosciuti attraverso i premi cinematografici.

Chi è Alessandro Haber

Alessandro Haber, nato a Bologna il 19 gennaio 1947, è un attore italiano.

Cresce nel capoluogo emiliano, dopo aver vissuto un periodo della sua infanzia in Israele, insieme al padre rumeno di origini ebraiche e madre italiana.

Inizia la carriera nel mondo della recitazione nel 1967 quando gli viene offerta una parte in “La Cina è vicina”. Dopo questo esordio passano però numerosi anni prima che Haber torni nel mondo del cinema con un nuovo ruolo. Viene infatti chiamato per prendere parte al film di Pupi Avati “Regalo di Natale” nel 1986.

L’esordio di Alessandro Haber nella recitazione

Si cimenta da questo momento in ruoli prevalentemente drammatici e comici tra cui alcuni particolarmente noti come quelli in “Fantozzi subisce ancora” o “Amici miei – Atto II”. L’esperienza dell’attore non si limita però solo al cinema, anzi, si sviluppa anche nel mondo del teatro.

Alessandro partecipa a “Orgia”, un’opera di Pier Paolo Pasolini, seguita da “Woyzeck” di Büchner fino a “Arlecchino, Ugo” di Carla Vistarini. Attraverso le sue interpretazioni teatrali ottiene anche il Premio Gassman per la sua parte in “Zio Vanja” tratto dall’opera di Anton Čechov.

Alessandro Haber tra progetti e riconoscimenti

L’attore ottiene poi riconoscimenti anche nel cinema. La critica acclama numerosi dei progetti a cui prende parte tra cui si ricordano “Parenti serpenti” di Monicelli, “I laureati”, “Il ciclone”, “Fuochi d’artificio” e “Il paradiso all’improvviso” tutti realizzati dal grande Leonardo Pieraccioni. Riceve inoltre numerosi premi come il David di Donatello con “Per amore, solo per amore” e il Nastro d’Argento per “Willy Signori e vengo da lontano”, La vera vita di Antonio H.”, “Le rose del deserto” e “La sconosciuta”.

Haber si cimenta anche nella musica scrivendo e interpretando canzoni che raccoglie in tre album: “Haberrante”, “Qualcosa da dichiarare” e “Il sogno di un uomo”. Collabora inoltre anche con artisti come Francesco De Gregori, il quale scrive per lui il brano “La valigia dell’attore”.