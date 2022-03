Tra i secchioni de La Pupa e il Secchione, che per questa nuova edizione vede al timone la regina dei salotti di Mediaset, Barbara D’Urso, c’è anche Alessandro De Meo, protagonista di una brutta caduta proprio durante il programma, che in un primissimo momento ha preoccupato e non poco i presenti.

Conosciamolo meglio in questo articolo.

Chi è Alessandro De Meo

Sul passato di Alessandro De Meo prima di sbarcare negli studi Mediaset non sappiamo molto. Sappiamo però qualcosa in più riguardo il suo anno di nascita e i suoi studi.

De Meo nasce infatti a Bologna nel 1996 e ha non una ma ben due lauree. Alessandro si è infatti specializzato in Geologia e una in Vulcanologia.

Vita privata e curiosità

Al momento non sappiamo neanche se sia fidanzato o single, resta quindi solo da capire se si prenderà una cotta per una delle pupe o perché no, anche delle secchione del programma di Barbara D’Urso.

Il suo nome completo rimanda inevitabilmente ad un altro Alessandro, ma che di cognome faceva Di Meo, teologo e storico italiano vissuto nel 1700 con cui però il secchione non è imparentato.

Ne La Pupa e il Secchione inoltre, Alessandro De Meo forma un “trio” con Emy Buono ed Asia Valente.