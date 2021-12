Nella casa del GF Vip Alessandro Basciano chi per lui sarebbe la concorrente preferita tra Soleil, Sophie e Jessica.

Alessandro Basciano: Soleil, Sophie e Jessica

Alessandro Basciano è appena entrato nella casa del GF Vip e con il suo fisico scolpito ha già gettato dubbi e stupore tra le concorrenti presenti in casa.

Dopo aver trascorso una notte con Soleil Sorge, il nuovo concorrente ha svelato in diretta tv chi sarebbe la sua preferita tra le concorrenti e la sua risposta ha sorpreso tutti. “La mia preferita? Te le metto in scala: Sophie mi piace più di tutteesteticamente, Soleil mi prende mentalmente, ma devo dire che come carattere mi piace molto Jessica, è molto dolce”, ha dichiarato Basciano ad Alfonso Signorini.

Alessandro Basciano e Jessica

In tanti tra i fan del programma si chiedono se sboccerà un nuovo amore con protagonisti Alessandro e Jessica all’interno della Casa.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e sono in tanti a chiedersi che piega prenderà la vicenda. Finora Jessica, a differenza delle sorelle, aveva mostrato insofferenza proprio perché nessuno le aveva mostrato le giuste attenzioni all’interno della casa e, alcune settimane fa, aveva minacciato di lasciare anticipatamente il programma (scatenando l’ira di Sophie).

Alessandro Basciano e Soleil

Inizialmente c’è chi ha ipotizzato che Basciano fosse interessato a Soleil, specie visto che i due hanno trascorso una notte avvinghiati nella casa del GF Vip.

Proprio per via del suo comportamento con Soleil Basciano aveva finito per scatenare l’ira di Alex Belli, che sui social si era sfogato contro di lui dandogli del “copia e incolla”. In tanti credono che l’attore sia disposto a rientrare nella casa per un faccia a faccia con il suo rivale, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. Come andrà a finire tra lui e le altre concorrenti del GF Vip?