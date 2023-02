Alessandro Basciano e Sophie Codegoni diventeranno presto genitori del primo figlio insieme. Il ragazzo ha chiesto la mano della sua dolce metà durante l’ultimo Festival di Venezia, con un anello da sogno. Quanto costa il diamante? Il prezzo è venuto fuori nel corso dell’ultima puntata de Le Iene.

Basciano: quanto costa l’anello che ha regalato a Sophie?

L’utima puntata de Le Iene, andata in onda martedì 14 febbraio, ha mostrato un servizio interessante sui diamanti. Alessandro Basciano, che lo scorso settembre ha regalato un anello con questa pietra a Sophie Codegoni, ha accettato di partecipare all’inchiesta di Stefano Corti e così si è scoperto il prezzo del gioiello che ha donato alla madre di sua figlia.

Il prezzo del diamante di Basciano

L’anello che Alessandro ha regalato a Sophie è stato analizzato dall’esperto Roberto Gai.

Quest’ultimo ha spiegato che per stabilire il valore di un diamante si prendono in considerazione diversi fattori, utili a determinare l’autenticità e la purezza. In base a questi aspetti, il prezzo può essere diverso. Colore, taglio, caratura e incisione a laser: il gioiello che Basciano ha regalato alla Codegoni le ha tutte. Per cui, ha un valore che si aggira intorno ai 10 mila euro.

Basciano: 10mila euro per la sua Sophie

L’anello che Basciano ha regalato a Sophie è da 0,88 carati e presenta un diamante naturale, certificato dall’incisione a laser. Il suo valore si aggira intorno ai 10mila euro, ma l’esperto de Le Iene ha ammesso che lo avrebbe venduto alla cifra di 7000/7500 euro.