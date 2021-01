Giovedì 21 Gennaio su Italia 1 inizia la nuova stagione del format mediaset in onda da anni: “La Pupa e il Secchione e viceversa”. Tra gli otto secchioni e secchione partecipanti quest’anno al programma troviamo Alberto Bartozzi: ecco chi è.

Chi è Alberto Bartozzi: il più grande tra i secchioni

Alberto Bartozzi è probabilmente il personaggio più curioso tra i secchioni di questa stagione del programma. Nato a Senigallia in provincia di Ancona nel 1991, dopo la maturità si iscrive al test per entrare alla facoltà di medicina e lo passa senza problemi grazie alla sua grande attitudine per la logica. Decide però di non proseguire per quella strada e di non iscriversi all’università per fondare un blog chiamato “Logica Test”.

Oggi la sua professione è proprio quella di aiutare gli studenti nella preparazione dei test di ingresso alle facoltà che prevedono una parte di domande riguardanti la logica. La sua startup conta su Instagram già più di 13000 followers. Motiva la sua passione per questa materia dicendo che:

Le nostre azioni hanno logicamente delle conseguenze e conoscere a fondo la logica ci permette di sapere in anticipo quali saranno le conseguenze delle nostre azioni.

Della sua vita privata si conosce poco, probabilmente scopriremo qualcosa in più a riguardo durante le sei puntate del programma.

