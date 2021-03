Come è cambiato il modello indiano-brasiliano Akash Kumar: le foto ieri e oggi che dimostrano la sua trasformazione, da giovane aspirante modello a personaggio affermato dello spettacolo italiano.

Akash Kumar ieri e oggi

Akash Kumar è uno dei nuovi sex symbol italiani.

Il modello, classe 1991, è nato a Nuova Delhi da madre brasiliana e padre indiano e ha stregato tutti con la sua bellezza esotica e i suoi occhi di ghiaccio. Cresciuto a Verona, Akash si sta affermando sempre di più nel mondo della moda e dello spettacolo. Ha partecipato a vari programmi televisivi, tra cui Temptation Island nel ruolo di tentatore; come ballerino in Ballando con le stelle e nel reality show L’Isola dei famosi.

Numerose le polemiche nei suoi confronti, soprattutto sul tema dei suoi occhi color azzurro ghiaccio.

In molti si sono chiesti se gli occhi di Akash Kumar siano veri o frutto di un’operazione chirurgica, precisamente del brightocular, un impianto dell’iride. Nel tempo in effetti il modello è cambiato molto, soprattutto nel fisico e nella pettinatura. Da giovanissimo portava i capelli corti, rasati ai lati con una cresta, e il suo fisico era già statuario ma ancora in fase di sviluppo.

Le sue acconciature hanno sempre stupito per la loro eccentricità e unicità: ad esempio ha portato le treccine afro che gli raccoglievano tutti i capelli, risaltandone il viso e gli splendidi occhi azzurri.

Oggi porta i capelli ricci medio-lunghi che gli danno quell’aria da bello e maledetto. La barba, non lunga ma comunque incolta, contribuisce alla bellezza del modello indiano-brasiliano, che sfoggia un fisico statuario con muscoli e addominali scolpiti.