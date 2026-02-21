Affari tuoi: De Martino tra gag, risultati inaspettati e voci su Sanremo

Stefano De Martino domina le puntate di Affari tuoi a febbraio 2026

Nelle puntate di Affari tuoi andate in onda a febbraio 2026, Stefano De Martino ha consolidato il suo ruolo di conduttore capace di alternare comicità, ritmo e tensione. Le serate del 17, 18 e 20 febbraio si sono svolte negli studi Rai con un formato che ha unito esibizioni, errori decisivi dei concorrenti e gag calibrate.

Struttura delle puntate e presenze in studio

Il programma ha privilegiato momenti di spettacolo e interazione diretta con il pubblico. Accanto al conduttore è tornata la consueta spalla comica, Herbert Ballerina, che ha fornito battute e interventi calibrati sul ritmo del gioco. Sul palco è apparsa anche la ballerina Martina Miliddi, la cui presenza scenica ha accompagnato le fasi coreografiche delle puntate.

Fatti salienti delle serate del 17, 18 e 20 febbraio

Le puntate hanno registrato momenti di alta tensione legati a errori decisivi dei concorrenti.

Alcune esibizioni hanno incontrato il favore del pubblico, mentre altre si sono concluse con risultati inaspettati che hanno influito sull’esito del gioco. La regia ha puntato su montaggi serrati per mantenere il ritmo televisivo.

Indiscrezioni sulla carriera del conduttore

Parallelamente alla programmazione sono circolate notizie riguardanti il futuro professionale di Stefano De Martino in Rai. Tra le ipotesi vi sono il ritorno di uno show considerato cult dalla rete e indiscrezioni su un possibile impegno al Festival di Sanremo.

Al momento non sono state confermate fonti ufficiali.

Per i prossimi sviluppi si attende una comunicazione formale da parte della Rai sulle scelte di palinsesto e sui progetti a cui sarà assegnato il conduttore.

La comicità e le trovate in studio

Sul piano della leggerezza, gran parte del tono delle puntate deriva dal rapporto tra il conduttore e i comprimari. Herbert Ballerina fornisce battute ricorrenti e invenzioni bizzarre che smorzano la tensione del gioco.

In una puntata ha presentato la finta cintura tart-addome; in un’altra ha messo in scena una gag sulle \”pec\” trattate come se fossero messaggi amorosi. De Martino, oltre a orchestrare i siparietti, spesso si presta al travestimento: il 17 febbraio ha assunto i panni del comico e ha ballato indossando impermeabile e occhialini argentati. Questi momenti performativi hanno contribuito al tono informale del programma e hanno favorito l’interazione con il pubblico in studio.

Balli, travestimenti e la presenza di Martina Miliddi

Questi momenti performativi hanno contribuito al tono informale del programma e hanno favorito l’interazione con il pubblico in studio. La partecipazione di Martina Miliddi ha introdotto un elemento coreografico volto a ricostruire l’atmosfera dopo le eliminazioni di pacchi rilevanti. Le esibizioni, talvolta sensuali e talvolta romantiche, hanno funzionato come pause di intrattenimento nel corso della puntata. In alcune occasioni il pubblico ha atteso il pacco ballerina come parte integrante dello spettacolo, sottolineando il ruolo del programma oltre la sola competizione.

I concorrenti e le partite simbolo

Le tre puntate citate hanno mostrato esiti molto diversi tra loro. Una concorrente, Sara, è tornata a casa senza alcun premio. Anche la partita tra Benedetta e Maurizio si è conclusa a mani vuote. Invece Giuliano, proveniente dall’Emilia Romagna, ha vinto 30.000 euro. Questi risultati evidenziano come la fortuna e le scelte impulsive possano modificare radicalmente l’esito delle partite. Lo show mantiene così un equilibrio tra dinamiche di gioco e momenti di spettacolo.

Sara: la decisione che non premia

Il 17 febbraio, durante la puntata, Sara, venditrice di Pappiana, ha subito una serie di eliminazioni sfavorevoli che hanno escluso pacchi da 50.000 e da 300.000 euro. Nonostante offerte alternative pari a 36.000 e 18.000 euro, la concorrente ha deciso di proseguire il gioco. Nel confronto finale ha scelto il pacco che conteneva appena 100 euro. La scelta ha suscitato stupore e commenti in studio, pur evidenziando la decisione personale di rischiare per tentare la sorte.

Benedetta e Maurizio: una partita amara

La coppia del Molise è uscita senza vincite rilevanti nella puntata del 18 febbraio. Dopo diverse fasi di gioco hanno perso la possibilità di aggiudicarsi i premi da 200.000 euro e 300.000 euro. Il passaggio al gioco regionale non ha invertito l’esito e la serata si è chiusa senza successi economici.

La scelta di rischiare ha suscitato sorpresa e commenti in studio, pur rimanendo una decisione personale mirata a tentare la sorte. Il conduttore ha chiuso la parentesi con la consueta battuta di rito, definita con garbo: «sfortunati al gioco, fortunati in amore». La puntata è proseguita con gli altri concorrenti, senza ulteriori sviluppi per la coppia.

Giuliano: il finale da 30.000 euro

Giuliano, concorrente dell’Emilia Romagna e operatore ecologico, è stato protagonista della puntata del 20 febbraio. La sua partita ha subito una serie di eliminazioni sfortunate che ne hanno compromesso le possibilità di vittoria.

Dopo aver eliminato per errore premi di grande valore, tra cui pacchi da 100.000, 200.000 e 75.000 euro, anche il pacco da 300.000 è andato perso in un turno sfavorevole. Nel finale, restato con il pacco nero e quello da 15.000 euro, ha rifiutato un’offerta iniziale da 15.000 euro e successivamente ha accettato un’offerta definitiva di 30.000 euro. Ha così lasciato lo studio con un premio di 30.000 euro.

La trasmissione è poi proseguita con gli altri concorrenti senza ulteriori sviluppi per la coppia citata in precedenza. Nelle puntate successive si attende di osservare l’andamento delle gare e eventuali ritorni di interesse sul gioco.

Rumors e prospettive professionali

Dopo le puntate di febbraio 2026, sono emerse indiscrezioni sul futuro televisivo di Stefano De Martino. Si è ipotizzato il suo ritorno alla guida di Stasera tutto è possibile e, in una telefonata di Fiorello con il direttore generale Rai Roberto Sergio, è circolata la voce di un possibile coinvolgimento a Sanremo 2027. Sergio ha però chiarito che non esiste alcun annuncio ufficiale e che la risposta faceva parte di una gag. La notizia rimane

Le puntate di febbraio 2026 di Affari tuoi hanno alternato momenti comici, esibizioni e partite con finali sorprendenti. Il format ha confermato la capacità del conduttore di bilanciare intrattenimento e tensione del gioco. Si attende ora l’evoluzione delle gare e l’eventuale ricaduta di pubblico sulle prossime puntate.