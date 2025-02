Un Sanremo difficile per Kekko Silvestre

Il Festival di Sanremo 2025 ha riservato momenti di grande emozione e difficoltà per Kekko Silvestre, il noto frontman dei Modà. Ospite nel programma Verissimo, ha condiviso i retroscena della sua partecipazione, evidenziando le sfide che ha dovuto affrontare, a partire da un incidente che lo ha visto protagonista prima dell’inizio della competizione. La caduta, che gli ha causato la rottura di due costole, ha influito non solo sulla sua esibizione, ma anche sul suo stato d’animo durante il Festival.

Il coraggio di non arrendersi

Nonostante i medici avessero consigliato a Kekko di ritirarsi, il cantante ha deciso di portare avanti la sua missione, spinto dalla volontà di non deludere i fan che lo seguono con affetto da anni. “Volevo portare a termine la missione in maniera dignitosa”, ha dichiarato, sottolineando come la paura di non riuscire a salire sul palco fosse presente, ma non sufficiente a fermarlo. La sua determinazione è stata evidente, ma la tiepida accoglienza riservata al brano Non ti dimentico ha lasciato un segno profondo nel suo cuore.

Le critiche e il pregiudizio

Durante l’intervista, Kekko ha anche parlato delle critiche ricevute, lamentando un giudizio non equo da parte di alcune giurie. “Nella mia vita sono sempre stato giudicato, ma con criterio”, ha spiegato, evidenziando come ora ci sia una parte di critici che non ascolta la musica e si limita a dare voti bassi. Questo pregiudizio, secondo lui, ha influito sulla loro posizione finale, portandoli a sentirsi penalizzati per il semplice fatto di essere i Modà. “Quando corri i cento metri, ma ti fanno partire sempre 50 o 70 metri indietro, ci rimango male”, ha aggiunto, esprimendo la sua amarezza per una situazione che percepisce come ingiusta.

Ritrovare la motivazione

Nonostante le difficoltà, l’esperienza a Sanremo ha riacceso in Kekko la voglia di continuare a fare musica. Dopo un periodo di riflessione e di allontanamento dalla scena, si è reso conto che i fan continuano a supportarlo. “Fortunatamente, l’emozione sanremese e un nuovo tour hanno regalato alla band un nuovo motivo per non mollare”, ha concluso, dimostrando che, nonostante le avversità, la passione per la musica e l’affetto del pubblico possono fare la differenza.