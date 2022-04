Uno capo che nei prossimi mesi sarà un vero must have da sfoggiare nella primavera-estate 2022 è l’abito midi. Gli abiti midi arrivano direttamente dalle passerelle di moda P/E 2022 e portano con sé, nonostante faccia ancora freddo, quella ventata di freschezza e novità.

Ma scopriamo gli abiti midi più in voga nella primavera 2022.

Abiti midi per la primavera 2022

I vestiti lunghezza midi sono un capo che non può assolutamente mancare nel vostro armadio. Il midi arriva sotto il ginocchio e sopra la caviglia è un vestito molto fresco e versatile, è perfetto per la bella stagione, si abbina facilmente ed è adatto per qualunque occasione. In poche parole basta scegliere quello che più ci piace, abbinare la scarpa che più ci aggrada, qualche accessorio e siamo pronte per uscire! Sulla base di queste scelte il nostro look può essere elegante e chic oppure casual e street.

Inoltre i vestiti potranno essere caratterizzati da arricciature, plissettature, lacci e volant proprio per sottolineare quel senso di leggerezza e sensualità tipiche di quello modello.

Abiti midi per ogni forma

Il vestito medi o vestito di lunghezza media è un capo di abbigliamento comodo e confortevole che Kate Middleton ne è l’icona, usando il classico a tubino, per ogni occasione. Esistono diversi tipi di abiti midi adatti per ogni tipo di forma del corpo.

Abbiamo l’abito midi avvitato per fisici a clessidra oppure quello a campana, con gonna ampia, per fisici a pera e quelli più svasati verso l’estremità per i fisici a diamante.

Mix&Match degli abiti midi

Il midi è un abito molto versatile, con il quale è possibili creare diversi stili. Se vogliamo un look casual potremmo indossare questo capo di abbigliamento con le classiche sneakers e un giubbotto di jeans. Oppure per un stile un po’ più rock possiamo abbinarlo con un giubbotto o giacca di pelle e gli anfibi. Oppure potremmo semplicemente abbinargli una giacca camicia. Questo tipo di abito può essere anche indossato con dei sandali oppure con dei mocassini di pelle. Se invece vogliamo creare uno stile più elegante potremmo optare per un abito midi a tubino abbinandole con una scarpa con tacco medio.

Le nuance primaverili

Gli abiti midi di questa primavera-estate 2022 puntano su nuance neutre ed eleganti come il bordeaux, avorio, beige e nero per chi ama i colori più classici ma si colorano anche con nuance prettamente primaverili come colori pastello. Inoltre troveremo presto dei vestiti midi a fiori, a righe anche se prevarranno quelli monocromatici.

Accessori

Molto importante per completare il look sono gli accessori. Elemento che non può mancare è il gioiello che illumina ancora di più il nostro look. Se abbiamo un vestito con volant esso può essere abbinato a degli stivali ed ad una borsa di pelle. Se invece indossiamo un abito midi plissettato lo potremmo abbinare a delle mules insieme ad una pochette. Se indossiamo un abiti midi avvolgente ed aderente potremmo indossare dei mocassini e un trench coat oversize.