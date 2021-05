Mini, midi, maxi, a mani corte o lunghe: gli abiti di jeans sono il capo must have per essere super alla moda nella primavera 2021.

Abiti jeans primavera 2021

Un grandissimo ritorno, soprattutto per gli amanti degli anni Novanta e dello stile grunge: l’abito di jeans.

Sì, tra le moltissime tendenze che impazzano per la primavera estate 2021, sul podio ci sono proprio i vestiti in denim. Comodi, super trendy e facilmente abbinabili, sono il capo a cui proprio non si può rinunciare nella stagione estiva.

Che siano lunghi, corti o mezza misura, sono il capo perfetto per chi desidera realizzare outfit veloci, ma cool. Nelle giornate calde basterà abbinarci dei sandali, in quelle più fredde delle sneakers sono perfette.

Tra le principali caratteristiche che fanno innamorare le fashion addicted del denim dress c’è, in primis, la sua estrema versatilità. Perfetto per una giornata in un ufficio, fa un’egregia figura anche per un aperitivo.

Ecco quindi 4 diversi modelli tra cui scegliere, per diversi gusti e differenti tasche.

Abiti jeans primavera 2021: i modelli

Tra i vestiti di jeans più belli in commercio nelle firme, più famose c’è sicuramente quello proposto da Zara.

Lunghezza al ginocchio, color denim scuro, si stringe in vita con una cintura.

Eleganza estrema per l’abito di Twinset. La lunghezza alla caviglia lo rende bellissimo in moltissime occasioni e perfetto per essere abbinato a delle sneakers per smorzare.

Gambe scoperte per l’abito di Revolved. Maniche lunghe, fila di bottoni anteriore e un motivo verticale che ha il pregio di slanciare la figura di chi lo indossa. Bello con stivaletti estivi, ancor di più con sandali alla schiava.

Leggerezza è la giusta parola per descrivere il vestito di jeans proposto da Brend atelier. Interamente made in Italy, si caratterizza per un color denim chiaro che ricorda il cielo primaverile e dalla gonna ampia, che lo rende il capo ideale anche per le giornate più calde.

Abiti jeans primavera 2021: i look

Sono molti gli outfit che si possono creare con gli abiti di jeans. Quando si pensa al denim, erroneamente ce lo si immagina solamente blu o azzurro. In realtà, i colori si prestano benissimo per di jeans, soprattutto il bianco e il nero. Ecco quindi qualche outfit da cui trarre ispirazione per dei look che lasceranno senza parole.

Grande classico: abito lungo abbinato a dei sandali con zeppa a motivo intrecciato. Look perfetto per un gelato in città, ma anche per recarsi al lavoro.

Casual è la parola chiave per sentirsi sempre a proprio agio. Niente di meglio quindi di un abito in denim total black, da abbinare a delle sneakers a contrasto.

Con i primi caldi, l’abbronzatura si inizia a scorgere. Ecco quindi che è il momento di esaltarla al massimo con un bellissimo white dress di jeans.

Ebbene sì, con gli abiti di jeans si può essere anche super sexy. Spalle coperte e lunghezza mini per non passare inosservata. Lo stesso outfit si può realizzare anche con un giubbetto di jeans in taglia maxi.

