Abiti autunnali: i modelli e offerte online

Dai modelli in pelle sino a quelli in mussola o ai classici chemisier, sono gli abiti autunnali maggiormente di tendenza per questa stagione.

Con l’autunno appena giunto, è tempo di rinnovare il proprio look e armadio. Per farlo, è possibile optare per gli abiti autunnali che sono di vari modelli da indossare a seconda dell’occasione. Cerchiamo di scoprire cosa propongono le ultime tendenze e quale indossare tra i tanti a disposizione.

Abiti autunnali

Il cambio di stagione è d’obbligo e per questo si comincia a capire quali vestiti autunnali indossare in questa stagione. Sono capi adatti sia per le temperature tiepide, ma anche i primi freddi. Meglio puntare su qualcosa che sia comodo, ma anche versatile in modo da indossarlo in ogni occasione e momento della giornata.

No ai tessuti leggeri, ma meglio optare per cotone e lana leggera oppure la viscosa in mix con altri filati che sicuramente proteggono nel modo giusto.

I materiali e le fibre naturali sono indicati perché traspiranti, ma anche per proteggersi sia dal caldo che dal freddo dei primi mesi. Le maniche lunghe sono particolarmente indicate per questo capo.

I modelli di vestiti autunnali con bottoncini sono, non solo particolarmente eleganti, ma anche comodi da indossare. non sono capi adatti da indossare soltanto per cerimonie e occasioni eleganti, quali può essere un matrimonio o un battesimo, ma sono indicati anche per un evento particolare o qualcosa di importante.

Sono tanti i modelli da indossare: da quelli molto lunghi fino ai piedi oppure corti per una serata in discoteca, magari da abbinare a degli stivali cuissards, alti fino al ginocchio sino ad arrivare ai mini dress che piacciono sempre molto e attirano l’attenzione. La cosa importante è scegliere un abito comodo e adatto per l’occasione.

Abiti autunnali: le tendenze

Tra i modelli di punta degli abiti autunnali vi sono sicuramente le lunghezze maxi che si caratterizzano per bottoni e tessuti molto originali come la mussola oppure la pelle e il voile, a seconda anche dell’occasione. I modelli in pelle tornano nuovamente in auge sia nelle tonalità marrone che nero, ma sono presenti anche in altri colori.

Tra le tonalità diverse, Bottega Veneta li propone nel colore verde che è un po’ la novità di questo autunno per quanto riguarda questo capo. la mussola è un tessuto leggero, ma si trova anche in cotone, lana, seta o anche fibre miste. Ci sono infatti abiti nei colori della terra come il marrone intenso, grigio fango o verde cachi.

Lo chemisier è una delle tendenze dei vestiti autunnali su cui puntare per la stagione con bottoni e s possono anche sbottonare gli ultimi due per un look da rendere maggiormente accattivante con degli stivali alti. I modelli in stampa animalier come il leopardato, lo zebrato, ma anche il pitonato sono particolarmente consigliati in questa stagione.

I vestiti in voile sono adatti per l’autunno perché molto eleganti e femminili da indossare. diversi i modelli da inserire nel proprio guardaroba: dal midi sino all’abito a portafoglio passando anche per lo stile retrò per chi è appassionato del genere oppure i modelli in satin o maglia che sono adatti a un abbigliamento per tutti i giorni.

