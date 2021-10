Trovare il costume ideale per festeggiare Halloween non è sempre facile. C’è chi si ispira ad uno dei personaggi del suo film preferito, e chi opta per un’idea più classica. Se ancora non avete deciso cosa indossare e dove reperire l’outift adatto, c’è una soluzione per voi.

Arriva in vostro soccorso Zara, con la sua collezione per Halloween 2021. La catena di abbigliamento spagnola ha dato vita ad una collezione di capi fantasiosi e dark, pensati apposta per festeggiare la ricorrenza più paurosa dell’anno: costumi da alieni, farfalle e robot. Oppure, se non vi va di esagerare, completini total black da urlo.

Zara: la collezione Halloween 2021

Halloween si avvicina e Zara ha pensato a tutte le donne ancora indecise sul costume da sfoggiare il 31 Ottobre.

Nello specifico, il brand ha dato vita a una collezione articolata in due proposte molto diverse fra loro, ma entrambe di grande effetto. La prima opzione è la Game Collection, una linea di tute jumpsuit dai colori accesi e vibranti; sono adatte sia come costumi per Halloween che per feste esuberanti in qualsiasi periodo dell’anno. Si tratta di 6 capi ispirati a creature spaventose e fantastiche: abbiamo draghi, ragni, alieni, farfalle, robot e galassie.

Le tute presentano silhouettes attillate che evidenziano le forme, ideali per un look sexy e allo stesso tempo elegante. Sono disponibili nelle taglie XS-S e M-L, e costano 49,95 euro.

Se invece preferite un look più sobrio ma comunque adatto per Halloween, l’altra proposta di Zara per la sua collezione Halloween 2021 è la linea Moon Lit, meno appariscente e più dark. Ideale per chi ha voglia di un outfit tenebroso e di classe, questa seconda opzione prevede una linea di capi total black estremamente versatili. Pantaloni in pelle, vestiti, completi e camicie di pizzo daranno vita ad un costume semplice ma adatto all’atmosfera. Con un po’ di fantasia e un trucco per Halloween efficace potrete facilmente trasformarvi in una strega, in un vampiro, oppure nell’intramontabile Mercoledì Addams.

Come completare il look

Ma non è finita qui: nella collezione Moon Lit Zara ha inserito anche alcuni gioielli pensati proprio per Halloween 2021. Trovato il costume adatto, bisogna poi cercare gli accessori più spaventosi che ci aiuteranno a completare l’outfit perfetto per festeggiare il 31 Ottobre. Zara ha quindi creato orecchini e cinture che daranno un tocco di luce al nostro capo total black. Teschi, ragni e serpenti sono le tre opzioni proposte: gioielli caratteristici che troveranno facilmente un nuovo utilizzo anche al di fuori di Halloween.

Tutti i capi proposti sono disponibili sia nei negozi fisici che sul sito web di Zara. Nel secondo caso, visitando lo store online potrete lasciarvi ispirare dalle combinazioni dei vari pezzi della collezione Moon Lit. Il sito mostra infatti diverse combinazioni fra i prodotti di abbigliamento della linea Questo lascia al cliente la possibilità di sperimentare con la propria fantasia, ovviamente rispettando l’atmosfera di Halloween e giocando il tutto sui toni più dark.