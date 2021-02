Un vero must have per tutti gli amanti del make up perfetto è il rossetto fai da te presentato da Yves Saint Laurent. Si tratta di un dispositivo che si basa sull’uso di un’app e dell’intelligenza artificiale per creare il rossetto perfetto abbinato ad ogni outfit.

Yves Saint Laurent: il rossetto fai da te

Il mondo del make up si arricchisce con l’arrivo di un nuovo dispositivo che rivoluzionerà il trucco dei consumatori. Il gadget in questione, che diventerà un vero must have di tutti gli amanti del make up, è Rouge Sur Mesure Powered by Perso di Yves Saint Laurent. Si tratta di un dispositivo che tramite l’intelligenza artificiale e l’uso della tecnologia permette di creare a casa propria il rossetto perfetto.

Un rossetto fai da te quindi che si potrà abbinare; nelle sue infinite possibilità di nuances; ad ogni outfit o ad ogni tipo di make up. A molti è capitato di non avere a disposizione il rossetto adatto ad esempio ad un vestito o ad una specifica tecnica di trucco: il dispositivo di Yves Saint Laurent risolverà queste incresciose situazioni.

Rouge Sur Mesure Powered by Perso è stato creato nei laboratori della Technology Incubator di L’Oréal.

Il prodotto è stato presentato in esclusiva alla fiera più importante del mondo in quanto a innovazione digitale, la Consumer Electronics Show. Per il momento il gadget beauty si può acquistare solamente negli Stati Uniti ad un prezzo di 299 dollari, ma presto sbarcherà anche in Europa.

Come funziona Rouge Sur Mesure

Grazie alla nuova invenzione YSL si potrà ottenere istantaneamente e per ogni occasione il rossetto perfetto, ad esempio per lo smartworking o per un evento importante. Basta aprire l’app di Rouge Sur Mesure di Yves Saint Laurent per creare il proprio rossetto fai da te. Essa si basa su tre algoritimi. Shade Stylist permette di creare una tonalità di rossetto abbinata al proprio outfit; Shade Wheel suggerisce la nuance perfetta da abbinare ad un look da sera e Shade Match permette di ‘catturare’ attraverso la fotocamera un colore che diventerà la tonalità del proprio rossetto.

Nel dispositivo Rouge Sur Mesure sono presenti tre cartucce di colori. Essi sono tratti dalla palette di Yves Saint Laurent e verranno mixati fino a formare il rossetto desiderato. Si potranno ottenere infinite sfumature di rosso, arancione, fucsia e rosa basati sul rossetto Velvet Cream Matte Finish di Yves Saint Laurent. Una volta creato il proprio rossetto fai da te, il dispositivo erogherà il contenuto. Ques’ultimo potrà essere applicato con un pennello in dotazione e portato in borsetta per ritoccare il trucco ad ogni evenienza.