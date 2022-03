Negli anni non si sono mai fermati i pensieri rivolti a Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina. A parlare di lei questa volta è Yari, che intervenuto a “Oggi è un altro giorno” ha ricordato la sorella scomparsa.

Yari Carrisi, il ricordo di sua sorella Ylenia: le sue parole

Ospite di “Oggi è un altro giorno”, Yari Carrisi, figlio d’arte, ha raccontato qualcosa in più su di sé e il suo tenore di vita, ma ha ricordato anche la sorella Ylenia.

Oggi Yari si trova in India, a Goa, e proprio dalla sua nuova casa è intervenuto al programma di Serena Bortone, in onda su Rai1.

“Adesso sto studiando, scrivendo, raccogliendo storie e prima o poi mi metterò in marcia e andrò fino alla sorgente del Gange. Sto iniziando a filmare il mio programma di viaggi sui pellegrinaggi. Prima di partite sto però cercando di scrivere un piccolo plot da seguire, perché il resto sarà libero”, ha fatto sapere.

Arriva così il ricordo rivolto alla sorella scomparsa. Infatti, Yari ha commentato: “Ylenia mi ha spinto a fare questa vita, lei ha iniziato e lasciato un vuoto che ho cercato di colmare e continuare quello che ha lasciato“.

Quindi ha aggiunto: “Ho studiato anche antropologia musicale per abbinare viaggio, musica, spiritualità, ricerca, arte. In questi anni ho scoperto di essere un rifugiato utopico, ho girato così tanto che alla fine diventa difficile collocarti in un cultura rispetto a un’altra. Finora ho visitato tutto il mondo tranne il Giappone, non viaggi di lusso ma sempre on the road“.