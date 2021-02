Il suo progetto musicale è dedicato a un genere poco considerato in Italia, ma del quale il giovanissimo cantautore si sta facendo ottimo esponente: il folk. Ancora prima di terminare gli studi, sapeva di voler concentrare la sua vita sul canto e così ha fatto, riuscendo a farsi notare da subito anche fuori dall’Italia.

Ma chi è il cantante WrongOnYou?

Chi è WrongOnYou

Marco Zitelli, in arte WrongOnYou, nasce a Grottaferrata nel 1990. Terminato il liceo artistico, decide di non proseguire con gli studi per potersi finalmente concentrare unicamente sulla musica; inizia a scrivere canzoni e pubblicarne le demo su Soundcloud. Proprio grazie a questo viene notato da un professore dell’Università di Oxford che lo invita a registrare 4 brani nei recording studios dell’università.

La prima canzone che pubblica è proprio una di quelle registrate ad Oxford “Hands” e, dopo questo mini-debutto, il cantautore inizia a esibirsi su diversi palchi europei e a collaborare con numerosissimi cantanti. Nel 2016, a seguito di una sua esibizione sul palco del prestigioso Primavera Sound di Barcellona, viene finalmente notato dalla casa discografica italiana Carosello con la quale firma immediatamente un contratto.

Con la Carosello pubblica alcuni singoli come “Rodeo”, “Killer” (più d 1 milione di streams su Spotify) e “The Lake”.

Il primo vero album, dal titolo Rebirth, arriva nel 2018 con la collaborazione del famoso produttore Michele Canova. Nel periodo seguente alla pubblicazione dell’album WrongOnYou ha anche aperto svariati concerti tra cui quelli di Levante, Mika, Daniele Silvestri e dei The Lumineers.

Nel 2019 WrongOnYou inizia a scrivere brani anche in italiano e pubblica un nuovo album chiamato “Milano parla piano” dal quale viene estratto un nuovo singolo di successo dal titolo “Mi sbaglio da un po’”.

La prima esperienza a Sanremo 2021

Nel 2020, WrongOnYou ha deciso di candidarsi per partecipare al format Rai AmaSanremo, dal quale vengono selezionati i concorrenti per Sanremo Giovani. La voce e lo stile folk che ricordano un po’ quelli dell’americano Bon Iver (Justin Vernon) hanno conquistato la giuria e il pubblico, regalando la finale a WrongOnYou.

Dopo essere rientrato tra i 20 finalisti del contest, WrongOnYou è stato selezionato per partecipare alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Il brano che porta in gara si chiama “Lezioni di volo”.

