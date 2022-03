Dopo l’interento subito per la frattura dell’omero Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, ha potuto finalmente fare ritorno a casa.

Wilma Helena Faissol torna a casa dopo l’operazione

Wilma Helena Faissol ha potuto fare rirotno a casa dopo il delicato interento subito per la frattura dell’omero.

Lei stessa ha svelato di aver trascorso ore difficili dove il dolore, purtroppo, si è fatto sentire: “Sono stanca, stanca, stanca. Faccio una cosa poi mi devo fermare. La notte è stata orribile, molto molto male, quindi non riesco a rispondervi, però grazie”, ha dichiarato la moglie di Francesco Facchinetti, che è stata protagonista di una brutta caduta da cavallo.

Wilma Helena Faissol: la caduta da cavallo

Dopo che già era caduta da cavallo una prima volta negli scorsi mesi, Wilma Helena Faissol è stata protagonista di una seconda e brutta caduta durante la quale si è procurata la frattura dell’omero.

“Mercoledi mattina Wally ha perso ancora l’equilibrio mentre andava e si è spantegato per terra. Ho fratturato l’omero e mi hanno operata ieri. Wally sembra ok, ha un bozzo sul costato e qualche graffio, comunque ora controlliamo cosa gli succede. Grazie di tutti i messaggi”, ha dichiarato la moglie di Francesco Facchinetti, visibilmente provata per quanto accaduto. Fortunatamente tutto si sarebbe risolto per il meglio e adesso, dopo l’intervento e un periodo di riposo, potrà tornare alla sua vita di sempre.

Il marito Francesco Facchinetti non ha perso occasione per starle accanto e dimostrarle tutta la sua vicinanza, raccontando ai fan i retroscena delle sue condizioni.