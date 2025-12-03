William e Kate: il loro nuovo palazzo a Windsor svelato!

Recentemente, il Principe William e Kate Middleton hanno preso possesso di una sontuosa residenza situata a Windsor, suscitando grande entusiasmo tra i fan della monarchia. Questo nuovo alloggio è spesso descritto come la loro casa per sempre, implicando che non intendono trasferirsi a Buckingham Palace quando William diventerà re.

Tuttavia, l’idea di una casa per sempre potrebbe avere delle limitazioni temporali. Infatti, nuove informazioni riguardanti il loro contratto di locazione sono emerse, rivelando possibili date di uscita dalla residenza.

Dettagli del contratto di locazione

Secondo il Public Accounts Committee della Camera dei Comuni, William e Kate hanno stipulato un contratto di locazione non trasferibile di 20 anni con la Crown Estate per la loro nuova dimora, conosciuta come Forest Lodge. Questo contratto avrà inizio il 5 e si protrarrà fino al 5 luglio 2045.

Origini di Forest Lodge

Forest Lodge non è sempre stata una residenza privata. In passato, infatti, era una casa di grazia e favore concessa ai membri della famiglia reale.

Fu restituita alla Crown Estate dalla defunta regina Elisabetta II all’inizio degli anni ’90 e, da allora, è stata affittata sul mercato aperto. La decisione di affittare la casa a William e Kate è stata presa dopo una richiesta formale da parte del Principe di Wales e successivi colloqui con il Royal Household.

Prospettive future per la coppia reale

Nonostante la scadenza del contratto di locazione nel 2045, si prevede che la coppia avrà la possibilità di rinnovare l’accordo, soprattutto considerando il futuro ruolo di William come re.

Non è difficile immaginare che la Crown Estate, che gestisce la proprietà, possa essere incline a mantenere la famiglia reale nella residenza.

Intenzioni a lungo termine

Un portavoce ha recentemente dichiarato al Daily Mail che la scelta di Forest Lodge è orientata a un impegno a lungo termine. Sebbene ci siano dubbi sulla definizione di “per sempre”, ci sono forti indicazioni che William e Kate intendano rimanere nella loro nuova residenza anche dopo il momento in cui William ascenderà al trono.

Il trasferimento a Forest Lodge segna un capitolo significativo nella vita del Principe William e di Kate Middleton. Mentre i preparativi per il futuro di William come re si intensificano, la coppia sembra voler stabilire una base solida nella loro nuova dimora. Con un contratto di locazione già in essere e l’intenzione di rimanere a lungo, il futuro di questa residenza reale sembra promettente e ricco di possibilità.