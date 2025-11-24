Wicked: For Good, analisi e spiegazione del finale

Il tanto atteso film Wicked: For Good è finalmente arrivato, portando con sé la conclusione della storia di due protagoniste iconiche, Elphaba e Glinda. Le loro vite prendono una piega drammatica dopo le scelte decisive di Elphaba, che si oppone al Wizard, scatenando reazioni in tutto il Regno di Oz.

La situazione si complica ulteriormente quando Glinda, ora riconosciuta come la Buona Strega, si trova in una posizione di potere, ma anche di conflitto interiore, mentre Elphaba diventa la Strega Malvagia vista con timore da tutto il regno.

La loro amicizia, già messa a dura prova, sembra avviarsi verso un destino incerto.

La trasformazione di Elphaba e Glinda

In un contesto di crescente ostilità, Elphaba è costretta a rifugiarsi, mentre Glinda gode della sua nuova fama. Tuttavia, il peso della celebrità inizia a farsi sentire, specialmente quando i ricordi di una vita passata insieme a Elphaba tornano a galla. La loro separazione fisica e emotiva si intensifica, rendendo le scelte che devono affrontare ancora più complicate.

Fiyero e il suo ruolo

Fiyero, il giovane che ha spezzato il cuore di Glinda, è ora in cerca di Elphaba. La sua decisione di unirsi a Elphaba e il loro successivo allontanamento creano una tensione palpabile. La morte di Nessa, la sorella di Elphaba, aumenta il dramma, portando a un confronto inevitabile tra le due streghe.

Il culmine della storia

Quando Elphaba tenta di recuperare le scarpette di Nessa, la situazione si fa ancora più complessa.

Glinda, rendendosi conto che la vendetta non porterà a nulla di buono, cerca di convincere Elphaba a riconsiderare le sue azioni. In un momento toccante, le due donne si ritrovano a cantare insieme, esprimendo un profondo senso di perdita e speranza. La loro ultima canzone, For Good, diventa un inno alla loro amicizia e ai sacrifici compiuti.

Il finale si consuma con un gesto drammatico: Elphaba, colpita dall’acqua, viene data per morta, lasciando solo il suo iconico cappello.

Glinda, ora più determinata che mai, decide di combattere per ciò che è giusto, rivelando al Wizard che Elphaba era sua figlia e portando a termine la missione che avevano iniziato insieme.

Il ritorno di Elphaba

Contrariamente a quanto si pensava, Elphaba non è realmente morta. Fiyero, trasformato nell’amato Spaventapasseri, scopre la verità e insieme a Elphaba pianificano di lasciare Oz. Questo gesto finale segna un nuovo inizio per entrambi, mentre Glinda guarda verso un futuro di speranza, ora consapevole della vera forza della bontà.

Riflessioni

Il film Wicked: For Good non solo chiude il cerchio della storia di Elphaba e Glinda, ma offre anche una riflessione profonda sui temi della bontà e della malvagità. La loro relazione, sebbene segnata da conflitti, dimostra che l’amore e l’amicizia possono superare anche le avversità più gravi. Mentre ciascuna delle due streghe intraprende il proprio cammino, resta il mistero di come le loro vite si intrecceranno in futuro.