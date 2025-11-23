Wicked: analisi del finale e dei personaggi chiave

Il cappello delle streghe è pronto e le bacchette sono in mano, mentre ci prepariamo ad assistere al culmine della saga di Wicked. Con il secondo atto del musical di Broadway che prende vita sul grande schermo, le storie di Elphaba e Glinda si intrecciano in modi sorprendenti e toccanti. Mentre Elphaba decide di opporsi al Mago, le due amiche si ritrovano su fronti opposti in un conflitto che sembra interminabile.

Tuttavia, i fan più accaniti potrebbero chiedersi: ci sono sorprese nei titoli di coda di Wicked: For Good?

Il finale di Wicked: For Good

Il percorso emotivo delle due streghe giunge alla sua conclusione in Wicked: For Good, il sequel del celebre musical. Questa nuova avventura, con protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande, esplora le lotte di Glinda ed Elphaba per un futuro migliore non solo per loro stesse, ma anche per gli abitanti di Oz.

La narrazione si arricchisce di nuove melodie che accompagnano il pubblico verso un finale che, pur mantenendo l’essenza originale, offre nuove prospettive.

Il conflitto e la risoluzione

La trama si sviluppa attorno alla ribellione di Glinda contro il Mago e alla crescente consapevolezza di Elphaba, che si rende conto di non poter salvare Oz. Questo porta a una conclusione che riecheggia il finale de Il Mago di Oz, dove la strega malvagia incontra il suo destino e Glinda si afferma come una leader.

Tuttavia, il colpo di scena più significativo è che Elphaba non è realmente morta, contrariamente a quanto credono i suoi concittadini.

Le scelte di Elphaba e Glinda

La decisione di Elphaba di fingere la sua morte rappresenta una strategia astuta per garantire che Glinda possa apportare i cambiamenti necessari a Oz. In questo modo, la strega verde si sacrifica per il bene della sua amica, permettendo a Glinda di emergere come una figura di potere.

La loro amicizia, messa alla prova, si rivela l’unica vera magia in un mondo dominato dall’inganno.

Il simbolismo del Grimmerie

Un momento cruciale si verifica quando Glinda riceve il Grimmerie, un libro magico che può cambiarne il destino. Quando il libro si apre su una pagina di incantesimo, si crea un legame profondo tra le due streghe. Questo potrebbe simboleggiare la crescita di Glinda, che ora agisce per il bene collettivo, piuttosto che per il proprio tornaconto. Il passaggio del Grimmerie da Elphaba a Glinda sottolinea il tema dell’eredità e della responsabilità.

Un nuovo inizio per Oz

Con Elphaba lontana, Glinda assume il compito di riportare Oz al suo antico splendore. Dopo aver rivelato la verità sul Mago e aver affrontato le conseguenze delle sue azioni, Glinda si prepara a garantire un futuro migliore per tutti, inclusi gli animali della terra. La trasformazione di Oz da un luogo di paura a uno di accettazione è il risultato diretto delle scelte di Glinda, che finalmente abbraccia il suo ruolo di Glinda la Buona.

Il futuro di Wicked

La possibilità di un seguito, Wicked 3, resta incerta. Tuttavia, la storia di Elphaba e Glinda chiude un cerchio, lasciando aperte le porte per futuri sviluppi nel franchise. Il film rimane fedele alle radici del musical, ma esplora nuove dimensioni e significati. La questione di cosa significhi essere buoni o cattivi e il potere dell’amicizia rimangono temi centrali che continueranno a risuonare con il pubblico.