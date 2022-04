Wanda Nara è tornata a parlare dello scandalo che l’ha travolta a causa del presunto tradimento del marito, Mauro Icardi, ai suoi danni.

Wanda Nara e Eugenia Suarez

Wanda Nara ha deciso di perdonare Mauro Icardi dopo lo scandalo tradimento che ha lasciato il mondo intero con il fiato sospeso.

La showgirl e manager dal calciatore ha anche recentemente confessato che non le darebbe fastidio sentir parlare spesso di Eugenia Suarez, la modella che il calciatore avrebbe incontrato di nascosto a Parigi e contro cui lei si è più volte scagliata via social.

“Non mi dà fastidio sentir parlare della China Suarez. Non c’è altro di cui parlare. La verità è che tutto è già stato discusso , alcune cose erano reali e altre no, alcune cose erano esagerate e altre no.

Non ho niente da dire su Mauro”, ha dichiarato Wanda Nara, recentemente balzata agli onori delle cronache per una sua presunta liaison segreta con la sua ex guardia del corpo (notizia che ovviamente non ha trovato conferme).

Wanda Nara e Mauro Icardi: come procede il matrimonio

La showgirl oggi sembra aver ritrovato – almeno apparentemente – la serenità con Mauro Icardi, con cui ha persino confessato di desiderare il suo sesto figlio.

La notizia verrà confermata dalla coppia? Al momento i due mantengono il massimo riserbo sulla loro vita privata e, dopo lo scandalo tradimento, la showgirl sembra non essere più tanto incline a sbangierare i retroscena della sua storia con il calciatore attraverso i social. Sulla vicenda ci saranno ulteriori novità in futuro?