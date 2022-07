Wanda Nara si è vista costretta a replicare ad alcune critiche riguardanti le sue foto senza filtri, spuntate in queste ore in rete. Nelle immagini la showgirl ha gli stessi difetti di qualsiasi altra donna, compresa la cellulite e l’acne sul viso.

Le foto hanno infuriare il web perché sarebbero ben diverse da quelle che Wanda è solita condividere sui social.

Wanda Nara: la replica alle foto senza filtro

In queste ore in rete sono emerse alcune foto dove Wanda Nara è ben diversa dalle immagini che tutti sono soliti vedere in rete: la moglie di Icardi infatti sfoggia qualche chilo di troppo, la cellulite e – per sua stessa ammissione – anche dell’acne sul viso, mentre in genere sui social si mostra sempre perfetta e seducente.

Dopo le critiche ricevute dal popolo della rete per via delle sue foto, Wanda Nara ha deciso di replicare personalmente:

“Ragazze, se ho tanto successo anche così, vi consiglio di iniziare a mangiare pizze senza sensi di colpa. Ovviamente nessuno carica una foto dove sta male”, ha scritto nelle sue storie via social, e ancora: “Insomma, il ritocco può giovare o nuocere, vi assicuro che amo ogni centimetro del mio corpo.

E sì! Ho la cellulite come tanti di noi, anche l’acne. E in estate si vede la ricrescita perché mi prendo una pausa dalla tinta. Comunque… sono reale. E scelgo il mio profilo migliore da caricare in rete”.

Nelle scorse ore Wanda Nara è finita nell’occhio del ciclone anche per i video realizzati durante una serata in discoteca, dove uno sconosciuto le ha baciato il seno.