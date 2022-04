C’è stato qualcosa tra Wanda Nara e la sua ex guardia del corpo? Augustin Longueira – questo il nome del body guard – ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Wanda Nara: l’ex body guard

Dopo le voci in merito a un presunto tradimento da parte di Mauro Icardi (che avrebbe incontrato la modella Eugenia Suarez in gran segreto a Parigi) Wanda Nara è a sua volta finita al centro del gossip per una presunta storia con la sua guardia del corpo, Augustin Longueira.

Il body guard – sempre secondo il rumor in circolazione – sarebbe stato licenziato in tronco da Mauro Icardi, pazzo di gelosia dopo aver trovato i suoi messaggi sul cellulare della moglie (un copione insomma del tutto simile a quello che ha riguardato China Suarez). Al momento Wanda Nara non ha confermato né smentito le ipotesi in circolazione, mentre l’ex guardia del corpo avrebbe detto:

“Wanda è una donna molto attraente e confesso che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di diverso con lei”, e ancora: “Le due volte che siamo stati soli, in particolare in ascensore, sono stati minuti lunghissimi…”.

Wanda Nara: il perdono

Wanda Nara ha perdonato Icardi dopo esser stata travolta dallo scandalo riguardante il presunto tradimento perpetuato dal calciatore ai suoi danni.

Oggi i due sembrano aver ritrovato la serenità, ma in tanti si chiedono se la loro storia sia destinata adurare e se questo nuovo scandalo riguardante Augustin Longueira non finità per dividerli ulteriormente. Al momento sulla questione tutto tace e i fan vorrebbero saperne di più.