Dopo due figlie e la fine del matrimonio durato trent’anni con l’ex First Lady Ljudmila Putina, al secolo Škrebneva e dopo le voci sulle possibili amanti di lui, Vladimir Putin ha voltato pagina con una nuova giovanissima compagna, da cui ha avuto altri due figli.

Ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lei.

Alina Kabaeva, chi è la compagna di Vladimir Putin

Si chiama Alina Maratovna Kabaeva, è russa ed è nata il 12 maggio del 1983. Il padre è Marat Kabaev, noto calciatore sovietico. Ad oggi è conosciuta per essere la compagna di Vladimir Putin da cui ha anche avuto due figli, nel 2009 e nel 2012.

La Kabaeva entra anche in politica nel 2007 per il partito conservatore Russia Unita.

Prima di incontrare il leader russo però è stata un’atleta e una modella.

La carriera di Alina Kabaeva prima di conoscere Putin

Alina Kabaeva ha iniziato a praticare ginnastica artistica già all’età di 6 anni e dopo alcune delusioni iniziali, nel 1994 arriva al centro tecnico di Mosca diretto da Irina Viner che vede nella giovane grandi potenzialità.

Debutta ufficialmente nel mondo della ginnastica artistica nel 1998 ad Oporto (in Portogallo), dove vince il primo campionato europeo. Nel 2001 trionfa ai mondiali di Madrid.

Durante la sua carriera colleziona tantissime medaglie, perlopiù d’oro, fino al suo ritiro ufficiale nel 2007. La Kabaeva è stata anche una modella e in Giappone pare sia stata anche protagonista di diversi film.

Curiosità

Secondo alcune indiscrezioni Alina Kabaeva non ha avuto subito vita facile all’interno del mondo della ginnastica artistica. Pare infatti che le sue prime allenatrici la ritenessero poco dotata e con un fisico non adatto. Per questo la giovane si sottopose ad intensi allenamenti arrivando addirittura a bere solo acqua.

Nel 2002 la Federazione internazionale di ginnastica ha squalificato per un anno Alina e un’altra atleta sua rivale, perché trovate positive alla furosemide, un diuretico, durante un controllo antidoping.