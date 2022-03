Vladimir Luxuria: “Ecco cosa penso di Ilary Blasi”

Vladimir Luxuria, nuova opinionista all’Isola dei Famosi 2022, ha svelato la sua opinione sulla conduttrice dello show, Ilary Blasi.

Vladimir Luxuria e Ilary Blasi

Vladimir Luxuria ha svelato la sua opinione sul conto di Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei Famosi:

“La considero, schietta, simpatica e alla mano” ha dichiarato l’opinionista, e ancora: “Sono certa che ci andrò d’accordo e prevedo momenti di altissima ‘illarità’, ma non escludo neppure quelli seri e profondi.

Anche le trasmissioni popolari possono rivelarsi utili a veicolare messaggi importanti”.

Luxuria ha anche svelato perché, a suo avviso, sull’Isola sboccerebbero svariate storie d’amore tra i concorrenti: “Per occupare il tempo…quando sei costretto a vivere in pochi metri quadri di casa o di costa sabbiosa, alla fine trovi il modo di evadere, se non altro con la testa. Sull’Isola dei famosi è più raro che Cupido scocchi le sue frecce, in quel caso il bisogno primario è sopravvivere”.

L’isola dei Famosi 2022

Luxuria in passato è stata concorrente del reality show mentre questa volta è stata scelta per vestire i panni di opinionista. Nei giorni scorsi, durante la prima puntata dello show, ha voluto ricordare Rossano Rubicondi, l’attore scomparso improvvisamente a ottobre scorso (e che aveva condiviso con lei l’esperienza di concorrente all’Isola dei Famosi).

“Mi è venuta in mente una persona con la quale ho condiviso l’Isola e che è il primo anno che non c’è.

Volevo ricordare Rossano Rubicondi”, ha dichiarato l’opinionista, che è stata interrotta dall’inviato Alvin per esigenze di programmazione. “Abbiamo i tempi stretti, devo presentare gli altri concorrenti”, aveva detto Alvin.