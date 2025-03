Un incontro a Milano

Vittoria Ceretti, la modella italiana di 26 anni originaria di Brescia, ha recentemente rivelato alcuni dettagli sulla sua relazione con l’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio. In un’intervista esclusiva per la copertina di aprile 2025 di Vogue France, Ceretti ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale, sebbene non abbia mai menzionato direttamente il nome di DiCaprio. La modella ha condiviso che i due si sono incontrati a Milano, ma ha preferito mantenere riservati i dettagli della loro storia d’amore.

Essere più di una semplice etichetta

Durante l’intervista, Ceretti ha espresso il suo disappunto riguardo all’essere identificata come “la fidanzata di” un uomo molto famoso. Ha dichiarato: “Non appena sei in una relazione con qualcuno che ha un seguito più grande del tuo, diventi ‘la fidanzata di’, o ‘il fidanzato di’, per quel che conta”. Questa affermazione mette in luce una problematica comune nel mondo delle celebrità, dove le etichette possono ridurre l’individualità e l’identità personale. Ceretti ha sottolineato che è frustrante essere ridotti a un semplice titolo, specialmente quando si è in una relazione autentica e profonda.

Nonostante le sfide legate alla fama, Vittoria ha affermato che frequentare una delle persone più desiderate al mondo è qualcosa a cui ci si abitua. “Se quello che stai vivendo è reale, se sai che vi amate, allora non c’è motivo di allarmarsi. Perché l’amore protegge e dà sicurezza”, ha spiegato. Questa riflessione mette in evidenza l’importanza di costruire una relazione solida, al di là delle pressioni esterne e delle aspettative sociali. La coppia ha mantenuto un profilo basso, evitando di esporsi troppo ai media, il che ha contribuito a preservare la loro intimità.

Un amore riservato

Da quando la loro relazione è iniziata quasi due anni fa, DiCaprio e Ceretti sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, inclusi viaggi e vacanze in Italia. La loro capacità di mantenere la privacy in un mondo in cui ogni mossa è sotto i riflettori è un aspetto che molti fan ammirano. La modella ha dimostrato di avere una visione matura e realistica dell’amore, riconoscendo le sfide che comporta una relazione con una figura pubblica, ma anche la bellezza di un legame autentico.