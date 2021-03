Ha partecipato e condotto moltissimi programmi televisivi a sfondo comico e, nonostante le svariate querele che ha ricevuto per via della sua tagliente satira, continua la sua attività da cabarettista ottenendo sempre più consensi e premi. Chi è Beppe Braida e cosa c’è da sapere sulla sua vita?

Chi è Beppe Braida, comico e conduttore

Giuseppe Braida, in arte Beppe, nasce a Torino nel 1963. A partire dal 1989 si dedica al mondo del cabaret e della recitazione e solo tre anni dopo vince il primo premio al Festival Nazionale del Cabaret. A partire dal 1997, Beppe si dedica anche al mondo del teatro partecipando a diverse messe in scena.

A partire dal 2004, Beppe Braida entra a far parte del famoso programma comico Zelig dove si esibisce con le parodie dei vari conduttori dei TG dando vita al tormentone di quegli anni “Attentato! Si tratta di attentato!”.

Nel 2006, inoltre il comico è il vincitore del prestigioso premio Satira Politica di Forte dei Marmi. A partire da quell’anno gli inviti di partecipazione a diversi programmi televisivi raddoppiano e Beppe sarà anche co-conduttore di una puntata di Striscia la Notizia.

Nel 2007, insieme alla collega Rossella Brescia, Braida conduce il programma Mediaset “Colorado Revolution”. Per l’edizione del 2008, inoltre, viene invitato come ospite fisso al programma del grande Maurizio Costanzo, “Buona Domenica”.

Nel 2009 vive poi una breve parentesi in Rai dove è alla guida del programma “Tutti pazzi per la tele” insieme ad Antonella Clerici.

Ancora nel 2011 fa parte del cast di “Saturday night live in Milano”, la copia italiana del famosissimo programma comico made in NBC. L’ultima apparizione televisiva risale al 2014, quando Beppe Braida è stato ospite di una serata di Colorado; il comico ha infatti deciso da quel momento di dedicarsi unicamente al teatro e a girare l’Italia con i suoi spettacoli comici da tutto esaurito.

In occasione della nuova edizione de “L’isola dei Famosi” del 2021, Beppe Braida torna sul piccolo schermo: insieme ad altri 15 naufraghi sbarca in Honduras. A condurre l’edizione è Ilary Blasi e l’inviato speciale sull’isola è il grande nuotare Massimiliano Rosolino.

La vita privata

Il comico è sempre stato fin dall’inizio della sua carriera televisiva molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Non è infatti noto se e chi sia la sua potenziale compagna in quanto Braida non ne ha mai parlato o dato mostra sui suoi canali social. Il suo profilo Instagram è seguito da circa 17mila persone.