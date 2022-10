Stella McCartney ha già stabilito i nuovi trend per la primavera-estate 2023, con un messaggio chiaro per la moda.

Il 3 ottobre 2022 presso il Centre Pompidou di Parigi Stella McCartney ha presentato la sua collezione per la primavera / estate del 2023. Se ci sembra una stagione ancora lontanissima, sappiamo che il mondo della moda gioca sempre d’anticipo nella creazione delle tendenze dell’anno nuovo e non si può dire che Stella McCartney sia stata da meno.

Stella McCartney: un messaggio al mondo della moda

Lo show, svoltosi all’aperto, è stato anticipato da un criptico post su Instagram che recitava: “Ho una domanda per te…”. Subito dopo ne è apparso anche un altro, con l’attesa domanda: “Come possiamo cambiare la storia?”.

E la risposta a tale quesito sembra essere giunta proprio a Parigi, giacché la sfilata in questione è stata la più green di sempre: sono stati difatti impiegati materiali ecosostenibili per l’87% dell’evento.

Un ottimo traguardo, ma non ancora sufficiente: è questo che sembra voler dire la passerella della stilista, è ora di rimboccarsi le maniche per il nostro pianeta. Invitando tutti a farlo, Stella McCartney ha scelto di votare questa collezione alla celebrazione dell’artista giapponese Yoshitomo Nara e al suo motto “Change the history”.

E questa necessaria virata della storia sembra essere simboleggiata dalle linee e dallo stile emerso dalle creazioni di Stella McCartney per la prossima stagione.

Vediamo meglio le sue proposte.

Stella McCartney: le tendenze emerse a Parigi per il 2023

Stella McCartney, come recitano anche le didascalie delle ultime foto su Instagram vuole fondere moda e arte, semplicità e dettagli con la collezione Summer23, senza rinunciare all’ecosostenibilità.

La linea guida principale tramite cui detterà la moda del 2023, sembra essere quella dei tagli obliqui. Basta gonne, vestiti e pantaloni simmetrici: le linee che dominano la passerella sono spezzate. Ben vengano, quindi, gonne cortissime da una parte e lunghe dall’altra, strascichi per gli abiti, vestiti monospalla e maglie con orgli diagonali. Per Stella McCartney la prossima estate bisognerà osare e giocare con le forme e la geometria.

Un altro elemento chiave sembra essere quello della morbidezza, che contrasta le linee spezzate. Poche aderenze e tante oversize, a partire da un capo fondamentale: il blazer, grande, con spalline rinforzate e non solo nero. Un’altra caratteristica delle nuove proposte della stilista sono infatti i colori: se, come sempre, non mancano le varianti in bianco, nero e argento, in passarella hanno sfilato anche colori brillanti come il corallo, il turchese e il giallo, in tinte decisamente accesse e che fanno pensare a ottimi abbinamenti con la futura abbronzatura.

Da questo mix è derivata una sfilata “morbida” e fluida, come la proposta fresca e attuale di Stella McCartney che, con le sue forme ibride, sembra anche voler andare incontro a una società sempre meno incasellata nelle etichette e più aperta alle sfumature. Ora non resta che stare a vedere come la prenderanno le altre case di moda e i negozi di abbigliamento: non c’è dubbio che, nel corso dello shopping per la stagione primaverile ed estiva del 2023, si incapperanno in tanti capi che rimanderanno a questa sfilata di successo.