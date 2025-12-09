Verso una Moda Circolare: Opportunità e Sfide nel Settore della Sostenibilità Fashion

La sostenibilità nella moda

Negli ultimi anni, l’attenzione verso la sostenibilità nel settore della moda ha raggiunto livelli senza precedenti. Con l’emergere di nuove normative e l’aumento della consapevolezza dei consumatori, le aziende si trovano a dover affrontare una trasformazione significativa. Il Monitor for Circular Fashion (M4CF), parte del Sustainability Lab della SDA Bocconi School of Management, ha recentemente presentato il suo report per il biennio 2025/2025, evidenziando le sfide e le opportunità per le aziende nel contesto della circolarità.

Il contesto della moda circolare

La moda circolare si fonda su un modello di produzione e consumo che mira a ridurre al minimo gli sprechi e a prolungare la vita dei prodotti. Recentemente, il regolamento europeo sull’ecodesign ha imposto nuove responsabilità alle aziende del settore, che dovranno adeguare i propri processi entro il 2026. Tuttavia, il passaggio a un’economia circolare presenta diverse sfide: 15 delle 28 aziende analizzate si trovano già a un livello intermedio di attuazione, ma permangono incertezze significative.

Le sfide da affrontare

Nonostante l’industria della moda abbia subito un forte impatto a causa della pandemia di COVID-19, molte aziende hanno aumentato gli investimenti in sostenibilità, fissando obiettivi più ambiziosi. Le imprese devono prioritizzare l’implementazione di strategie di ecodesign, poiché questo è diventato il fulcro delle loro attività. In questo contesto, il M4CF ha raccolto dati e sviluppato prototipi per valutare l’impatto delle iniziative sostenibili.

Strategie per l’innovazione e la sostenibilità

Il piano d’azione per l’economia circolare della Commissione Europea ha individuato sette aree chiave per promuovere un’economia più sostenibile. Le aziende sono chiamate ad adottare approcci innovativi per rispondere alla crescente pressione normativa e alle aspettative dei consumatori. La collaborazione tra i vari attori del settore risulta essenziale per creare un ecosistema che favorisca la circolarità.

Il ruolo della tecnologia

L’implementazione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, riveste un’importanza crescente per le aziende che desiderano migliorare la tracciabilità e la trasparenza nella loro filiera produttiva.

Questa tecnologia facilita la gestione e il riutilizzo dei materiali, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale complessivo del settore. I casi di studio presentati nel report del M4CF illustrano come l’innovazione tecnologica possa supportare le aziende nel conseguimento dei loro obiettivi di sostenibilità.

Il futuro della moda: un impegno collettivo

La transizione verso una moda circolare richiede un impegno collettivo non solo da parte delle aziende, ma anche dei consumatori. Le nuove generazioni giocano un ruolo fondamentale in questa trasformazione, spingendo per una maggiore responsabilità sociale e ambientale. Eventi come #ReFashionNow mirano a connettere le giovani leve con l’industria della moda, incoraggiandole a diventare agenti di cambiamento.

Il percorso verso una moda più circolare è complesso e non può essere rimandato. Le aziende devono affrontare le sfide normative e le aspettative dei consumatori, investendo in innovazione e sostenibilità. Solo attraverso un approccio collaborativo e integrato sarà possibile costruire un futuro più responsabile per il settore della moda.