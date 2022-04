Veronica Peparini ha rotto il silenzio in merito alla sua presunta crisi con Andreas Muller e ha precisato come starebbero le cose tra loro.

Veronica Peparini: la crisi con Andreas Muller

Veronica Peparini ha smentito le voci in merito a una sua presunta crisi con il ballerino Andreas Muller, con cui fa coppia fissa da quasi tre anni.

Di recente è stato lui a parlare pubblicamente di un periodo che lo starebbe mettendo a dura prova anche con le persone che gli stanno attorno, e per questo molti hanno pensato che tra i due fosse in atto una crisi. “Crisi di coppia? Ma no! Lui mi ha anche ringraziato pubblicamente per la mia pazienza e per il mio essere sempre al suo fianco, ma la gente spesso vuole vedere il negativo anche dove non c’è.

Il segreto del nostro amore, vero e puro, è quello di affrontare la vita con il sorriso. Insieme troviamo la forza per superare gli ostacoli”, ha dichiarato Veronica Peparini.

Come sta Andreas Muller

Nei prossimi mesi Andreas Muller dovrà subire un intervento per un infortunio al ginocchio e questo avrebbe contribuito a non migliorare il suo umore. A tal proposito Veronica Peparini ha dichiarato che il ballerino non sarebbe depresso, ma ha precisato che non starebbe attraversando un buon periodo:

“Non parlerei di depressione, che è una parola importante, ma di un momento delicato in cui lui non si sente al top”, ha ammesso la ballerina e coreografa.

Ci saranno novità sullo stato di salute di Andreas Muller dopo questo delicato momento?