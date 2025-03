Una giornata speciale per la famiglia Peparini-Muller

Il 18 marzo è stata una data da ricordare per Veronica Peparini e Andreas Muller, che hanno celebrato insieme il compleanno e il battesimo delle loro adorabili gemelline, Penelope e Ginevra. La location scelta per questo evento indimenticabile è stata la Peparini Academy, l’accademia di danza fondata dal fratello di Veronica, Giuliano, nel cuore di Roma. Questo luogo ha fornito un’atmosfera incantevole, perfetta per un giorno così significativo.

Un evento curato nei minimi dettagli

La festa è stata organizzata con grande attenzione ai dettagli, grazie all’abilità di professionisti del settore. Maria Vittoria Pesino Flowers ha curato l’addobbo floreale, creando un ambiente festoso e colorato, mentre Marianna Gabrielli si è occupata dell’intera organizzazione dell’evento. Gli ospiti sono stati accolti da un buffet ricchissimo, preparato dall’OMNIA Catering D’Autore, che ha deliziato i palati di tutti i presenti.

Momenti di gioia e condivisione

Veronica e Andreas, visibilmente emozionati, hanno condiviso sui loro profili social numerosi momenti della giornata, mostrando la loro felicità accanto alle piccole. Le gemelline, vestite con abiti da principessina, hanno rubato la scena, mentre i genitori hanno sfoggiato look eleganti: Veronica in un semplice ma raffinato vestito longuette a maniche lunghe e Andreas in un classico completo blu con camicia celeste. Tra gli ospiti, anche i due figli di Veronica, Daniele e Olivia, che hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più familiare e calorosa.

Un anno di amore e sfide

In un post emozionante sui social, la coppia ha espresso la loro gratitudine per il primo anno di vita delle loro “piccole guerriere”, sottolineando le sfide affrontate e i miracoli vissuti. “Ricordo il giorno in cui ci dissero che una di loro era in pericolo”, ha scritto Veronica, riflettendo su un momento difficile che ha reso questo giorno di celebrazione ancora più significativo. La festa non è stata solo un momento di gioia, ma anche un tributo alla forza e alla resilienza della famiglia.