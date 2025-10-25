Veronica Peparini e Andreas Muller svelano il loro esclusivo attico in costruzione a Roma

Veronica Peparini e Andreas Muller ci invitano a scoprire il loro attico in fase di costruzione a Roma, un progetto che unisce design contemporaneo e comfort abitativo.

Veronica Peparini e Andreas Muller si apprestano a realizzare un sogno: il loro superattico a Roma è in fase di costruzione e la coppia, sposata da pochi mesi, non potrebbe essere più entusiasta. Con il desiderio di condividere questo importante passo della loro vita con i follower, hanno deciso di mostrare i progressi dei lavori e i dettagli della loro futura abitazione.

La scelta della location

Situato nella zona Tuscolana, l’attico rappresenta non solo un investimento significativo ma anche una scelta strategica per la coppia.

Questa area è ben conosciuta da Veronica e Andreas, in quanto è vicina alle loro attività professionali, come la Peparini Academy, dove Veronica insegna danza. La decisione di stabilirsi qui è quindi un mix di convenienza e affetto per il quartiere.

Caratteristiche dell’immobile

Il nuovo appartamento è un’unità all’interno di un edificio che è stato demolito e poi ricostruito, garantendo così modernità e comfort. I lavori attuali includono la rifinitura degli impianti e delle finiture.

Tra le caratteristiche più apprezzate ci sono il riscaldamento a pavimento e l’installazione di un sistema fotovoltaico, elementi che non solo aumentano il valore dell’immobile ma lo rendono anche più sostenibile.

La distribuzione degli spazi

Il superattico si sviluppa su due piani e offre una metratura generosa, con una scala interna che collega i vari livelli. La vista dai terrazzi sarà mozzafiato, permettendo di ammirare i tetti di Roma Est.

La progettazione degli spazi è stata studiata per soddisfare le esigenze della famiglia, che comprende anche le due gemelline di un anno e mezzo, Penelope e Ginevra.

Un’atmosfera familiare

Il progetto prevede un ampio salone che si collega a una cucina a vista, perfetta per le serate in famiglia. Andreas ha in mente un divano comodo dove poter trascorrere momenti piacevoli insieme, e il terrazzo ospiterà una cucina esterna e una pergotenda, creando un ambiente ideale per le cene estive.

Le stanze da letto saranno pensate per accogliere ogni membro della famiglia: ci sarà una camera per la figlia di Veronica, Olivia, e una per le gemelline, dotata di due lavandini per facilitare la routine quotidiana.

Attesa e ottimismo per il futuro

Nonostante l’entusiasmo, la coppia è consapevole che ci vorrà del tempo prima di poter entrare nella nuova abitazione. Veronica, con un sorriso, spera che i lavori siano completati entro la fine di gennaio, mentre Andreas non sembra condividere la stessa ottimismo, scherzando sulla possibilità di un’inaugurazione a giugno. La loro amica, Marina La Rosa, ex concorrente del Grande Fratello, ha commentato con ironia, suggerendo che una data più realistica per la festa di inaugurazione sarebbe proprio quella di giugno.

Intanto, Veronica e Andreas si godono il processo di selezione dei materiali e dei mobili, un momento che per molti rappresenta una parte fondamentale nella creazione della propria casa. La scelta di ogni dettaglio diventa così un’opportunità per esprimere il proprio stile e la propria personalità.