Abituati a vederla in tv nei panni di giornalista e conduttrice sempre impeccabile, i fan di Veronica Gentili sono rimasti a bocca aperta davanti alle sue ultime condivisioni social. La donna è in piscina con alcune amiche per festeggiare il suo compleanno.

Veronica Gentili in piscina

Veronica Gentili, in occasione del suo 40esimo compleanno, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax. La conduttrice di Controcorrente si è assentata dal suo programma e si è regalata un po’ di spensieratezza in compagnia delle sue amiche di sempre. Niente di eclatante, ma una semplice piscina e tanti sorrisi a fare da sfondo. Nonostante tutto, i fan, abituati a vederla seria e glaciale, sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla sua immagine in versione “birthday girl“.

Veronica Gentili compie 40 anni

“Natura viva di birthday Girl con amiche del cuore“, ha scritto Veronica Gentili a discalia degli scatti postati su Instagram. Nella condivisione successiva, invece, ha esclamato: “Ma che è la festa tua che ridi? -Sì!“. Un pomeriggio con le amiche era ciò di cui aveva bisogno, prima di rituffarsi a capofitto nella conduzione di Controcorrente.

View this post on Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Veronica Gentili festeggiata anche dai colleghi

Prima di andare in onda con la puntata di Controcorrente di lunedì 11 luglio 2022, Veronica Gentili è stata accolta in studio dai colleghi che intonavano “Buon compleanno“. Un mazzo di fiori, baci e abbracci: così la giornalista è stata festeggiata da coloro che lavorano al suo fianco tutti i giorni.