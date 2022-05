Raoul Bova è tornato ancora una volta a Verissimo da Silvia Toffanin. L’amatissima conduttrice di Mediaset è riuscita a sorprendere l’attore e a farlo commuovere.

Verissimo, l’intervista di Silvia Toffanin a Raoul Bova

Raoul Bova è tornato di nuovo a Verissimo per presentare la nuova fiction di Canale 5, Giustizia per tutti, che lo vedrà protagonista a partire dl prossimo mercoledì.

Silvia Toffanin ha provato a sorprendere l’attore con omaggi alla sua carriera. Ad un certo punto, però, la conduttrice è riuscita davvero a cogliere nel segno: “Questa volta ti stupisco, mi sono impegnata tanto“. I figli di Raoul sono, infatti, stati contattati da Verissimo per preparare un video in cui regalavano parole dolci al loro padre. “Stavolta mi hai fregato. Ma come hai fatto? Loro di solito sono molto restii alla telecamera” – è la reazione commossa di Raoul Bova.

Il racconto della nuova fiction

Dopodiché l’attore si è concentrato a presentare la nuova fiction: “Il mio è personaggio è contrastato. La storia del mio personaggio è tratta da tante storie realmente accadute“. Al suo fianco avrà ancora una volta Rocio Munoz Morales.