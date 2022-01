Amanda Sandrelli è stata ospite di Verissimo e ha parlato del grande dolore che ha provato a causa di un aborto e della gioia per il nuovo amore.

Verissimo, Amanda Sandrelli: il dolore per l’aborto e il racconto della maternità

La puntata di Verissimo di sabato 29 gennaio è stata davvero molto intensa ed emozionante. Tra gli ospiti anche Amanda Sandrelli, che ha aperto il suo cuore, toccando degli argomenti davvero molto delicati. La sua vita è stata segnata da un grande dolore per un aborto dovuto ad una gravidanza extrauterina, che ha messo in pericolo la sua vita. “Era un figlio desideratissimo, ma è stata una brutta botta e ho rischiato la pelle.

Avevo paura di non potere avere altri figli anche se non era così, pensavo che i medici lo dicessero per consolarmi” ha raccontato l’attrice, che fortunatamente è riuscita a diventare mamma. “Quando è arrivato Rocco, è stato un miracolo, Francisco lo è stato ancora di più, con un utero un po’ malconcio e rattoppato” ha spiegato.

Verissimo, Amanda Sandrelli: il rapporto con i genitori

Amanda Sandrelli è nata dall’amore tra Stefania Sandrelli e Gino Paoli, che hanno vissuto una storia molto intensa e tormentata.

“È vero, i miei genitori mi sono mancati, soprattutto mia madre, che è sempre stata molto fisica. Ma non mi sono mai arrabbiata con lei” ha raccontato l’attrice, che ha avuto un rapporto particolare con sua madre. “Io sapevo che mia madre andava a lavorare, ma non mi sono mai sentita abbandonata e questo è stato un insegnamento importantissimo” ha aggiunto, spiegando che non ha mai dato colpe ai suoi genitori. Il rapporto con Gino Paoli è pieno di dolcezza. “Mio padre è sempre stato quasi immortale per me, non l’ho mai visto invecchiare. Non ha mai avuto paura di nulla, e questo da figlia ti da una grande sensazione di forza. Ora vederlo più fragile mi intenerisce molto. Oggi abbiamo un bel rapporto, è molto più tenero, mi manda dei messaggi d’amore che mi fanno emozionare di prima mattina” ha raccontato.

Verissimo, Amanda Sandrelli: il suo nuovo amore

Nella vita di Amanda Sandrelli c’è stato anche un altro grande dolore, ovvero la fine del suo matrimonio con l’attore Blas Roca-Rey, duranto vent’anni. “È stata dura, era la persona che avevo scelto per la vita, e ho visto la rottura come un fallimento. Poi ho capito che non si portano a termine le cose da soli” ha raccontato. Ora quando ripensa al suo matrimonio ha solo bei ricordi e con l’ex marito ha mantenuto un ottimo rapporto per i figli. Ora l’attrice sta vivendo una vera e propria rinascita. Non solo è tornata in teatro, ma ha raccontato di aver trovato un nuovo amore. “La cosa buffa è che non importa se ti innamori a 15, 40 o a 56 anni: le sensazioni sono uguali e ti senti un po’ ridicola. Mio figlio mi ha detto: ‘Sembri una mia coetanea!’” ha concluso.